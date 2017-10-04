Сюрприз приготовила погода приморцам
Синоптики обещают возвращение тепла в Приморье во второй половине недели, сообщает «Deita. ru».
Синоптики обещают возвращение тепла в Приморье во второй половине недели, сообщает «Deita. ru».
По данным Примгидромета, во второй половине недели погоду будет определять гребень япономорского антициклона. В связи с этим установится малооблачная и без осадков погода. Температурный фон в крае повысится на 2−7 градусов.
Во Владивостоке со второй половины недели потеплеет на 2−5 градусов.
Вместе с тем, сегодня, 4 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер
Во Владивостоке в среду переменная облачность, без осадков. Ветер днем
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный,
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный,
Таисия Масина.