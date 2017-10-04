Сюрприз приготовила погода приморцам

Источник: ДЕЙТА

По данным Примгидромета, во второй половине недели погоду будет определять гребень япономорского антициклона. В связи с этим установится малооблачная и без осадков погода. Температурный фон в крае повысится на 2−7 градусов.

Во Владивостоке со второй половины недели потеплеет на 2−5 градусов.

Вместе с тем, сегодня, 4 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +9…+14°C.

Во Владивостоке в среду переменная облачность, без осадков. Ветер днем северо-западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем ожидается не выше +12…+14°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +13…+15 °С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура днем +14…+16°С.