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03:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Сюрприз приготовила погода приморцам

Синоптики обещают возвращение тепла в Приморье во второй половине недели, сообщает «Deita. ru».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 53% 774 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: ДЕЙТА

По данным Примгидромета, во второй половине недели погоду будет определять гребень япономорского антициклона. В связи с этим установится малооблачная и без осадков погода. Температурный фон в крае повысится на 2−7 градусов.

Во Владивостоке со второй половины недели потеплеет на 2−5 градусов.

Вместе с тем, сегодня, 4 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +9…+14°C.

Во Владивостоке в среду переменная облачность, без осадков. Ветер днем северо-западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем ожидается не выше +12…+14°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +13…+15 °С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура днем +14…+16°С.

Таисия Масина.

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