Пункты пропуска через госграницу в Приморье закрыли из-за праздников в КНР

Пункты пропуска через госграницу в Приморье изменили режим работы в связи с празднованием в Китайской Народной Республике дня образования КНР, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте туризма Приморья, со 2 по 7 октября не будет работать пункт пропуска «Турий Рог», а со 2 по 6 октября туристы не смогут пройти границу через ДАПП «Марково».