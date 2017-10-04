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03:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пункты пропуска через госграницу в Приморье закрыли из-за праздников в КНР

Режим работы уже изменили ДАПП «Турий Рог» и «Марково», 4 октября, станет выходным днем для «Краскино».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.

Пункты пропуска через госграницу в Приморье изменили режим работы в связи с празднованием в Китайской Народной Республике дня образования КНР, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте туризма Приморья, со 2 по 7 октября не будет работать пункт пропуска «Турий Рог», а со 2 по 6 октября туристы не смогут пройти границу через ДАПП «Марково».

В среду, 4 октября, станет выходным днем для «Краскино».

Остальные пункты автомобильного пропуска через государственную границу будут работать в обычном режиме.

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