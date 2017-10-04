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03:31 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Пассажирская навигация по Амуру может закрыться 30 октября

В случае сильного похолодания перевозчик может остановить работу теплоходов раньше.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске пассажирская навигация по Амуру может быть прекращена 30 октября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Осеннее расписание для теплоходов у нас рассчитано до 29 октября включительно, тогда и планируем завершить навигацию по Амуру, — отметила заместитель генерального директора по эксплуатации ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Ольга Пургина. — Конечно, если раньше не похолодает. А пока работаем в обычном режиме, количество теплоходов не сокращаем. Единственное, осенью уменьшаем количество рейсов из-за снижения пассажиропотока, но так происходит каждый год. Работаем ежедневно, кроме понедельника. Эксперты ГУ МЧС Хабаровского края рекомендовали прекратить любую навигацию по Амуру после 31 октября.

 — В связи с началом ледостава планируется приостановить движение маломерных судов, в том числе пассажирских теплоходов после 31 октября, чтобы обеспечить безопасность людей. Навигация по Амуру завершается примерно в этих числах каждый год, — добавил главный специалист управления ГО ЧС по Хабаровску Александр Шумилов.

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