Пассажирская навигация по Амуру может закрыться 30 октября
В случае сильного похолодания перевозчик может остановить работу теплоходов раньше.
В случае сильного похолодания перевозчик может остановить работу теплоходов раньше.
В Хабаровске пассажирская навигация по Амуру может быть прекращена 30 октября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Осеннее расписание для теплоходов у нас рассчитано до 29 октября включительно, тогда и планируем завершить навигацию по Амуру, — отметила заместитель генерального директора по эксплуатации ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Ольга Пургина. — Конечно, если раньше не похолодает. А пока работаем в обычном режиме, количество теплоходов не сокращаем. Единственное, осенью уменьшаем количество рейсов
— В связи с началом ледостава планируется приостановить движение маломерных судов, в том числе пассажирских теплоходов после 31 октября, чтобы обеспечить безопасность людей. Навигация по Амуру завершается примерно в этих числах каждый год, — добавил главный специалист управления ГО ЧС по Хабаровску Александр Шумилов.