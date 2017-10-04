Пассажирская навигация по Амуру может закрыться 30 октября

В Хабаровске пассажирская навигация по Амуру может быть прекращена 30 октября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Осеннее расписание для теплоходов у нас рассчитано до 29 октября включительно, тогда и планируем завершить навигацию по Амуру, — отметила заместитель генерального директора по эксплуатации ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Ольга Пургина. — Конечно, если раньше не похолодает. А пока работаем в обычном режиме, количество теплоходов не сокращаем. Единственное, осенью уменьшаем количество рейсов из-за снижения пассажиропотока, но так происходит каждый год. Работаем ежедневно, кроме понедельника. Эксперты ГУ МЧС Хабаровского края рекомендовали прекратить любую навигацию по Амуру после 31 октября.