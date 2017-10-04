Все, что нужно знать о «Бегущем по лезвию 2049»
«Бегущий по лезвию» известен не только своей
«Бегущий по лезвию» известен не только своей
Завязка оригинального «Бегущего по лезвию»
Действие происходит в антиутопическом будущем, где распад земных городов сочетается с прелестями высоких технологий, колонизацией космоса и наличием репликантов — чернорабочих андроидов, превосходящих человека по силе и интеллекту. Со временем, вопреки заложенным алгоритмам, андроиды поднимают кровавый бунт, который, однако, жестоко подавляется людьми. Чтобы не повторять ошибок, люди закладывают в механизм новой серии репликантов «срок годности» — андроиды самоуничтожаются через четыре года, до того, как у них успеет развиться эмоциональная составляющая. Но даже эти меры помогают далеко не всегда.
В центре сюжета — Рик Декард (Харрисон Форд) — отставной полицейский подразделения Bladerunner, которое занимается отловом и уничтожением репликантов, вышедших
Дальше сюжет отличается в зависимости от того, какую версию фильма вы смотрите. Перечислим основные из них.
Прокатная версия, 1982
Сюжетное отличие: Декард — обычный человек, разведенный бывший коп, пренебрежительно относящийся к репликантам. Все меняется, когда он влюбляется в репликанта Рейчел.
Финал у этой версии своеобразный: в контраст мрачной атмосфере фильма Декард и Рейчел внезапно уезжают в закат. Чтобы сделать финал еще более счастливым, зрителям сообщают, что Рейчел, в отличие от остальных репликантов, особенная, в нее не встроен механизм самоуничтожения. Не хватает только фразы «и жили они долго и счастливо».
Режиссерская версия (1992) / Финальная версия (2007)
Режиссерская версия сделана на основе чернового варианта фильма, который демонстрировался на тестовых показах во время съемок, с использованием сохранившегося съемочного материала. В 2007 году Скотт отреставрировал изображение, исправил некоторые ляпы и выпустил картину в прокат, уже именуя ее финальной версией.
Сюжетное отличие: в этой версии возвращена удаленная сцена сна с единорогом, в которой содержится прямой намек на то, что Декард — репликант, используемый полицией для уничтожения вышедших
Черновая версия (1982)
Черновая версия демонстрировалась на тестовых показах и, в целом, близка к режиссерской. Но в ней есть интересные нюансы.
Сюжетное отличие: Наличие шестого репликанта —
Намеков на то, что Декард — репликант еще больше, чем в режиссерской версии. В одной сцене у него светятся зрачки глаз (это особенность репликантов. — Esquire), а в другой Гафф говорит ему: «Но вы уверены, что сами — человек? Сейчас и не поймешь, кто тут ходит».
Вселенная, созданная в 1968 году Филипом Диком в романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», после выхода «Бегущего по лезвию» расширилась еще на три книги. Они написаны писателем Кевином У. Джеттером, неплохо знавшим Дика, и считаются официальным продолжением вселенной фильма.
«Блейдраннер 2: на грани человека».
Прямой сиквел «Бегущего по лезвию» 1982 года. Сара Тайрелл, племянница создателя репликантов Элдона Тайрелла, пытается присвоить себе его корпорацию. Тайна личности шестого репликанта, по ошибке упомянутого в прокатной версии, является ключевой сюжетной линией — на его поиски отправляется охотник за головами, внешность которого взяли за основу при создании репликанта Роя Бэтти.
Кстати, в этой книге объясняется, откуда взялся термин bladerunner — он происходит из словосочетания bleib ruhig, что в переводе с немецкого означает «сохраняйте спокойствие».
Еще одна любопытная деталь: в начале 2000-х эта книга должна была стать основной для
«Блейдраннер 3: Ночь репликанта»
Декард живет во внеземных колониях и служит консультантом на съемках документального фильма о трудовых буднях блейдраннеров. Он узнает о том, что появилась возможность сохранять сознание репликантов вне зависимости от состояния их тел. Тем временем выясняется, что Сара Тайрелл является первым репликантом, рожденным естественным путем, и считаются официальным продолжением вселенной фильма.
«Блейдраннер 4: Око и коготь»
Третья и последняя книга повествует об Ирис —
Связь книг с «Бегущим по лезвию 2049»
Некоторые элементы из книг попали в фильм Дени Вильнева. Например, попытка корпораций наложить полный запрет на использование репликантов и тема достижения вечной жизни при помощи высоких технологий.
О чем будет фильм Дени Вильнева
2049 год. Детектив Кэй (Райан Гослинг) из полиции
Персонаж Харрисона Форда заявлен как одно из главных действующих лиц. По словам Риддли Скотта (он исполнительный продюсер фильма. — Esquire), новый фильм ответит на загадку об истинном происхождении Декарда.
На вопрос о том, какая версия фильма будет взята за основу, Дени Вильнев ответил следующим образом: «Фильм будет самостоятельным, но в тоже время будет определенная связь (с оригинальным “Бегущим по лезвию”. — Esquire). Единственное, что я могу сказать, это то, что я вырос на оригинальной версии, которая не нравится Ридли (подразумевается прокатная версия. — Esquire). Это “Бегущий по лезвию”, которого я увидел впервые и которого я любил много лет. Но я также должен сказать, что высоко оцениваю финальную версию».
Приквелы
К новому фильму снято три
Вторая короткометражка, тоже снятая Люком Скоттом, рассказывает о судьбе репликанта в исполнении Дэйва Батисты, на поиски которого в новом фильме отправляется персонаж Райана Гослинга.
Снятый в стиле аниме третий