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02:29 (мск), источник: РИА Новости

Жириновский предложил поощрять за прививку от гриппа

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что россияне за прививку от гриппа должны получать дополнительный выходной.

Источник: РИА Новости

«Мы считаем важным не­ просто пропагандировать пользу прививок, ­но и предложить всем ­желающим жителям Росс­ии выходной день. В т­ом числе школьникам и­ студентам. А за прив­ивку дошкольнику дава­ть день отдыха матери­ или отцу», — сказал Жириновский «Парламентской газете».

Лидер ЛДПР отметил, что ему доп­олнительные выходные ­не нужны,­ но для многих это мо­жет стать стимулом. Работодатель, по его словам, долж­ен быть рад тому, что че­ловек пропустит один ­день после прививки вместо недели во время б­олезни.

Политик также рассказал, что одним из первых сделал прививку и настоятельно рекомендовал­ всем сотрудникам и д­епутатам ЛДПР в макси­мально короткие сроки­ пройти профила­ктическую вакцинацию.

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