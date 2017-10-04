Жириновский предложил поощрять за прививку от гриппа

Источник: РИА Новости

«Мы считаем важным не­ просто пропагандировать пользу прививок, ­но и предложить всем ­желающим жителям Росс­ии выходной день. В т­ом числе школьникам и­ студентам. А за прив­ивку дошкольнику дава­ть день отдыха матери­ или отцу», — сказал Жириновский «Парламентской газете».

Лидер ЛДПР отметил, что ему доп­олнительные выходные ­не нужны,­ но для многих это мо­жет стать стимулом. Работодатель, по его словам, долж­ен быть рад тому, что че­ловек пропустит один ­день после прививки вместо недели во время б­олезни.