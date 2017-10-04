Жириновский предложил поощрять за прививку от гриппа
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что россияне за прививку от гриппа должны получать дополнительный выходной.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что россияне за прививку от гриппа должны получать дополнительный выходной.
«Мы считаем важным не просто пропагандировать пользу прививок, но и предложить всем желающим жителям России выходной день. В том числе школьникам и студентам. А за прививку дошкольнику давать день отдыха матери или отцу», — сказал Жириновский «Парламентской газете».
Лидер ЛДПР отметил, что ему дополнительные выходные не нужны, но для многих это может стать стимулом. Работодатель, по его словам, должен быть рад тому, что человек пропустит один день после прививки вместо недели во время болезни.
Политик также рассказал, что одним из первых сделал прививку и настоятельно рекомендовал всем сотрудникам и депутатам ЛДПР в максимально короткие сроки пройти профилактическую вакцинацию.