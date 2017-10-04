Муниципалитеты Хабаровского края поощрили деньгами за «ДВ-гектары»

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на лучшие практики привлечения граждан к освоению «дальневосточного гектара». Ведущие муниципальные образования в этом вопросе выбирали среди 121 кандидата. Победители получили денежные премии.

Глав поселений, которые внедрили самые эффективные формы мотивации, поздравил губернатор региона Вячеслав Шпорт. Награждение прошло в рамках ежегодного краевого семинара-совещания с главами городских и сельских поселений. По словам министра Хабаровского края — уполномоченного по вопросам «дальневосточного гектара» Натальи Якутиной, конкурс стартовал в феврале этого года, общий призовой фонд составил свыше 14 миллионов рублей.

«Сейчас настала пора от этапа предоставления участков переходить к этапу освоения. Для этого нужно оказывать помощь обладателям “дальневосточного гектара”. Когда они его освоят, то станут собственниками или арендаторами земли, а возможно, и новыми жителями поселений. Это дополнительные доходы в местные бюджеты, увеличение населения, развитие бизнеса», — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, власти оценивали, насколько активно главы территорий рассказывают людям о перспективах «дальневосточного гектара» и привлекают людей к освоению земли. Муниципалитеты в основном использовали традиционные методы агитации среди населения: проводили встречи, индивидуальные консультации, размещали полезную информацию в газетах, распространяли буклеты и листовки. Главным критерием стало соотношение количества «гектаров» к числу местных жителей, которые их оформили.