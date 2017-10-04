Муниципалитеты Хабаровского края поощрили деньгами за «ДВ-гектары»
Глав городов и сёл наградили за лучшую мотивацию населения.
Глав городов и сёл наградили за лучшую мотивацию населения.
В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на лучшие практики привлечения граждан к освоению «дальневосточного гектара». Ведущие муниципальные образования в этом вопросе выбирали среди 121 кандидата. Победители получили денежные премии.
Глав поселений, которые внедрили самые эффективные формы мотивации, поздравил губернатор региона Вячеслав Шпорт. Награждение прошло в рамках ежегодного краевого
«Сейчас настала пора от этапа предоставления участков переходить к этапу освоения. Для этого нужно оказывать помощь обладателям “дальневосточного гектара”. Когда они его освоят, то станут собственниками или арендаторами земли, а возможно, и новыми жителями поселений. Это дополнительные доходы в местные бюджеты, увеличение населения, развитие бизнеса», — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.
Как сообщает
Среди городских округов лучшим стал Хабаровск, который получит 3,7 миллиона рублей. Первое место среди районов занял Бикинский, за что его ждёт такая же сумма. Ульчскому району достанется 2,1 миллиона рублей, а Вяземскому — 1,05 миллиона. Среди сельских поселений первое место заняло