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03:35 (мск), источник: Восток Медиа

Муниципалитеты Хабаровского края поощрили деньгами за «ДВ-гектары»

Глав городов и сёл наградили за лучшую мотивацию населения.

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на лучшие практики привлечения граждан к освоению «дальневосточного гектара». Ведущие муниципальные образования в этом вопросе выбирали среди 121 кандидата. Победители получили денежные премии.

Глав поселений, которые внедрили самые эффективные формы мотивации, поздравил губернатор региона Вячеслав Шпорт. Награждение прошло в рамках ежегодного краевого семинара-совещания с главами городских и сельских поселений. По словам министра Хабаровского края — уполномоченного по вопросам «дальневосточного гектара» Натальи Якутиной, конкурс стартовал в феврале этого года, общий призовой фонд составил свыше 14 миллионов рублей.

«Сейчас настала пора от этапа предоставления участков переходить к этапу освоения. Для этого нужно оказывать помощь обладателям “дальневосточного гектара”. Когда они его освоят, то станут собственниками или арендаторами земли, а возможно, и новыми жителями поселений. Это дополнительные доходы в местные бюджеты, увеличение населения, развитие бизнеса», — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, власти оценивали, насколько активно главы территорий рассказывают людям о перспективах «дальневосточного гектара» и привлекают людей к освоению земли. Муниципалитеты в основном использовали традиционные методы агитации среди населения: проводили встречи, индивидуальные консультации, размещали полезную информацию в газетах, распространяли буклеты и листовки. Главным критерием стало соотношение количества «гектаров» к числу местных жителей, которые их оформили.

Среди городских округов лучшим стал Хабаровск, который получит 3,7 миллиона рублей. Первое место среди районов занял Бикинский, за что его ждёт такая же сумма. Ульчскому району достанется 2,1 миллиона рублей, а Вяземскому — 1,05 миллиона. Среди сельских поселений первое место заняло Орель-Чля, которое получит 2,15 миллиона, второе — Покровка, за что ему достанется 1,1 миллиона. Замыкает тройку село Новоильиновка, заслужившее 550 тысяч рублей. Выигранные деньги зачислят в местные бюджеты и направят на развитие муниципальных образований.

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