Прямое железнодорожное сообщение свяжет Челябинск и Владивосток
Южноуральцы смогут добраться до столицы Приморья без пересадок уже в декабре.
Южноуральцы смогут добраться до столицы Приморья без пересадок уже в декабре.
Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.
Вагоны будут курсировать по четным числам отправлением из Челябинска с поездами № 12/11 Челябинск — Омск и № 128 Адлер — Красноярск. В Омске беспересадочные вагоны будут перецеплять к фирменному поезду № 2/1 «Россия» сообщением Москва — Владивосток, которым они будут следовать до конечной станции.
Подробное расписание движения поездов и стоимость билетов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Продажа проездных документов на поезда дальнего следования открывается за 60 суток до отправления.