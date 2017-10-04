Прямое железнодорожное сообщение свяжет Челябинск и Владивосток

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.

Южно-Уральский филиал АО «ФПК» с 14 декабря запустит беспересадочные вагоны сообщением Челябинск — Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на отдел по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Вагоны будут курсировать по четным числам отправлением из Челябинска с поездами № 12/11 Челябинск — Омск и № 128 Адлер — Красноярск. В Омске беспересадочные вагоны будут перецеплять к фирменному поезду № 2/1 «Россия» сообщением Москва — Владивосток, которым они будут следовать до конечной станции.