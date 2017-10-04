Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
"Украли более миллиона": СМИ об ограблении клиники Малышевой
СМИ: жена Краско высказалась об интеллекте Собчак
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
03:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Прямое железнодорожное сообщение свяжет Челябинск и Владивосток

Южноуральцы смогут добраться до столицы Приморья без пересадок уже в декабре.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.

Южно-Уральский филиал АО «ФПК» с 14 декабря запустит беспересадочные вагоны сообщением Челябинск — Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на отдел по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Вагоны будут курсировать по четным числам отправлением из Челябинска с поездами № 12/11 Челябинск — Омск и № 128 Адлер — Красноярск. В Омске беспересадочные вагоны будут перецеплять к фирменному поезду № 2/1 «Россия» сообщением Москва — Владивосток, которым они будут следовать до конечной станции.

Подробное расписание движения поездов и стоимость билетов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Продажа проездных документов на поезда дальнего следования открывается за 60 суток до отправления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Жилой комплекс бизнес-класса «Маринист» во Владивостоке аккредитован Сбербанком
Школьницу в Приморье судят за "действия сексуального характера"
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
США объяснили причину вторжения в генконсульство в Сан-Франциско
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
NYT: бывшая актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь