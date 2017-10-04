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03:43 (мск), источник: Восток Медиа

В список субсидируемых маршрутов попал рейс Хабаровск — Улан-Удэ

Цена билета в один конец начинается от 12 тысяч рублей.

Источник: Восток Медиа

В список субсидированных маршрутов Росавиации вошли два новых направления из Хабаровска. Теперь из дальневосточной столицы можно будет прямым рейсом добраться до столицы Бурятии — Улан-Удэ. А вот улететь в Читу теперь можно будет лишь один раз в неделю, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, рейсы сообщением Хабаровск — Улан-Удэ будут выполняться два раза в неделю. На сайте авиакомпании «ИрАэро» сказано, что самолёты отправляются по понедельникам и четвергам. Время в пути занимает 2 часа 35 минут. Стоимость билета в один конец начинает от 12 тысяч рублей. Ближайшая дата вылета из Хабаровска — 9 октября, однако на текущий момент стоимость составляет почти 15 тысяч рублей.

Кроме того, согласно изменениям, внесённым в приказ Федерального агентства воздушного транспорта о субсидируемых маршрутах, число рейсов из Хабаровска в Читу и обратно, которые получают финансовую поддержку государства, с 1 октября сократилось: теперь они выполняются один раз в неделю. Их осуществляет авиакомпания «Якутия», долететь без пересадок можно по средам. Ближайший день отправления — 11 октября, стоимость билета в эконом-классе составляет 10 700 рублей.

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