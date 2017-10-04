В список субсидируемых маршрутов попал рейс Хабаровск — Улан-Удэ
Цена билета в один конец начинается от 12 тысяч рублей.
Цена билета в один конец начинается от 12 тысяч рублей.
В список субсидированных маршрутов Росавиации вошли два новых направления из Хабаровска. Теперь из дальневосточной столицы можно будет прямым рейсом добраться до столицы Бурятии —
По данным Федерального агентства воздушного транспорта, рейсы сообщением Хабаровск —
Кроме того, согласно изменениям, внесённым в приказ Федерального агентства воздушного транспорта о субсидируемых маршрутах, число рейсов из Хабаровска в Читу и обратно, которые получают финансовую поддержку государства, с 1 октября сократилось: теперь они выполняются один раз в неделю. Их осуществляет авиакомпания «Якутия», долететь без пересадок можно по средам. Ближайший день отправления — 11 октября, стоимость билета в