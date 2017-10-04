В список субсидируемых маршрутов попал рейс Хабаровск — Улан-Удэ

Источник: Восток Медиа

В список субсидированных маршрутов Росавиации вошли два новых направления из Хабаровска. Теперь из дальневосточной столицы можно будет прямым рейсом добраться до столицы Бурятии — Улан-Удэ. А вот улететь в Читу теперь можно будет лишь один раз в неделю, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, рейсы сообщением Хабаровск — Улан-Удэ будут выполняться два раза в неделю. На сайте авиакомпании «ИрАэро» сказано, что самолёты отправляются по понедельникам и четвергам. Время в пути занимает 2 часа 35 минут. Стоимость билета в один конец начинает от 12 тысяч рублей. Ближайшая дата вылета из Хабаровска — 9 октября, однако на текущий момент стоимость составляет почти 15 тысяч рублей.