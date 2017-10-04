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04:09 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярский край присоединится к акции «Большой этнографический диктант»

Накануне Дня народного единства все желающие смогут проверить свои знания о народах России.

«В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой этнографический диктант» -, сообщает портал краевого правительства.

Диктант проводится в России уже второй раз. В прошлом году в нем приняли участие почти 90 тысяч человек. 800 площадок было организовано от Владивостока до Калининграда. К акции присоединились желающие из Турции и Швейцарии. Чтобы стать участником диктанта достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания. Их адреса можно найти на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

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