Красноярский край присоединится к акции «Большой этнографический диктант»

Диктант проводится в России уже второй раз. В прошлом году в нем приняли участие почти 90 тысяч человек. 800 площадок было организовано от Владивостока до Калининграда. К акции присоединились желающие из Турции и Швейцарии. Чтобы стать участником диктанта достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания. Их адреса можно найти на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.