Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Нарколог рассказал о собственной наркозависимости: история пациента
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
26-летняя жена Краско рассказала об интеллекте Собчак - СМИ
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
04:11 (мск), источник: Восток Медиа

Подмытый аэропорт Аяна начал принимать самолёты

Влётно-посадочную полосу Мунука освободили от воды.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае от воды освободили влётно-посадочную полосу аэропорта в селе Аян. Сегодня с населённым пунктом удалось возобновить авиасообщение. Несколько дней самолёты не принимали из-за порыва дамбы.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и транспорта Хабаровского края, аэропорт Мунук перестал принимать воздушные суда 28 сентября. Тогда в Аяно-Майчском районе прошли обильные осадки, из-за которых поднялся уровень воды в реке Уйка. Позже прорвало дамбу, взлётно-посадочную полосу подтопило.

С 29 сентября компания Аэропорты Дальнего Востока начала завозить грунт, отсыпать затопленные участки. Для этого задействовали шесть единиц техники организации. А также муниципального и частного предприятий.

Вопрос восстановления авиасообщения с Аяном региональное министерство промышленности и транспорта поставило на особый контроль, поскольку до населённого пункта можно добраться только на самолёте.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что рейсы в Аян выполняют чешские самолёты Л-410. Добраться в село можно из дальневосточной столицы и Нелькана, откуда воздушные суда начинают летать в октябре. Агентство также сообщало, что регион получит около шести миллиардов рублей на ремонт взлётных полос, в том числе в Аяне. Мунук входит в число самых проблемных аэропортов края.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мама, не обналичивай: как в Приморье воруют материнский капитал
Да будет свет: энергия вернулась в каждый дом Хабаровского края
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь