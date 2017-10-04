Подмытый аэропорт Аяна начал принимать самолёты

В Хабаровском крае от воды освободили
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С 29 сентября компания Аэропорты Дальнего Востока начала завозить грунт, отсыпать затопленные участки. Для этого задействовали шесть единиц техники организации. А также муниципального и частного предприятий.
Вопрос восстановления авиасообщения с Аяном региональное министерство промышленности и транспорта поставило на особый контроль, поскольку до населённого пункта можно добраться только на самолёте.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что рейсы в Аян выполняют чешские самолёты Л-410. Добраться в село можно из дальневосточной столицы и Нелькана, откуда воздушные суда начинают летать в октябре. Агентство также сообщало, что регион получит около шести миллиардов рублей на ремонт взлётных полос, в том числе в Аяне. Мунук входит в число самых проблемных аэропортов края.