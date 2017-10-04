Подмытый аэропорт Аяна начал принимать самолёты

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае от воды освободили влётно-посадочную полосу аэропорта в селе Аян. Сегодня с населённым пунктом удалось возобновить авиасообщение. Несколько дней самолёты не принимали из-за порыва дамбы.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и транспорта Хабаровского края, аэропорт Мунук перестал принимать воздушные суда 28 сентября. Тогда в Аяно-Майчском районе прошли обильные осадки, из-за которых поднялся уровень воды в реке Уйка. Позже прорвало дамбу, взлётно-посадочную полосу подтопило.

С 29 сентября компания Аэропорты Дальнего Востока начала завозить грунт, отсыпать затопленные участки. Для этого задействовали шесть единиц техники организации. А также муниципального и частного предприятий.

Вопрос восстановления авиасообщения с Аяном региональное министерство промышленности и транспорта поставило на особый контроль, поскольку до населённого пункта можно добраться только на самолёте.