Отопительный сезон стартовал еще в одном районе Приморья
Тепло продолжает поступать в дома приморцев.
Тепло продолжает поступать в дома приморцев.
Красноармейский район стал третьим муниципалитетом в Приморье, где начался отопительный сезон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
На сегодняшний день тепло поступает на социально значимые объекты Тернейского, Красноармейского районов и села
В целом, по информации глав муниципалитетов, готовность коммунального хозяйства края близка к 100% и отопительный сезон начнётся не позднее 15 октября. Однако, в ряде населённых пунктах наблюдается отставание по ремонту коммунальных сетей и котельных.
Так, в Большом Камне котельные готовы на 85%, а сети теплоснабжения на 82%. На как заверил представитель администрации Большого Камня, к 15 октября все работы будут завершены и отопительный сезон начнётся с 15 октября.
Кроме этого, ремонтные работы на котельных и инженерных сетях к 15 октября должны быть завершены во Владивостоке, Лесозаводске, Партизанске, Уссурийске.
Напомним, на подготовку отопительного сезона 2017−2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.