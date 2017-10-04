ДВ-гектаров добавили в Хабаровском крае любителям рыбалки и охоты

— Открыты защитные леса, а это земли, которые можно использовать для сбора грибов, ягод и прочих дикоросов, организации рыбалки, охоты, — сказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» и.о. министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирина Серова. — Они интересны людям как возможность начать туристический бизнес. Если говорить об охотничьих угодьях, то это таежные места. Такие земли тоже могут взять себе любители активного отдыха. Дело в том, что земель сельхозназначения, то есть пашен, у нас в крае всего 98 тыс гектаров, и все они давно закреплены за сельхозпредприятиями. Общая же площадь региона — 78 млн гектаров. И практически вся она покрыта лесами. — По поручению полпреда по ДФО Юрия Петровича Трутнева, мы провели серьезную работу по сокращению зон «нельзя», — отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Например, площадь защитных лесов, закрытая для предоставления «дальневосточного гектара», сократилась более чем на 465 тыс гектаров. Площадь охотугодий, на которых нельзя было выделять землю под хозяйственную деятельность, мы сократили более чем на 6,8 млн гектаров. Таким образом, в оборот дополнительно войдет более 7,3 млн гектаров. Безусловно, это существенно расширит возможности людей, которые хотят получить землю в Хабаровском крае. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 15 640 заявлений. Из них 1 516 — от жителей других регионов, в том числе: Москвы — 122, Московской области — 82, Санкт-Петербурга — 77, Приморского края — 71, Крыма -18. Более 1,5 тыс заявок на территории края — коллективные. Владельцы земельных участков объединяются для ведения сельского хозяйства, развития агротуризма или чтобы основать новый населённый пункт.