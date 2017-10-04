Из-за байкеров 7 октября 2017 года перекроют главные улицы Владивостока

Источник: РИА "Новости"

В субботу в приморской столице состоится закрытие байкерского сезона. Чтобы обезопасить участников дорожного движения во время проведения этого мероприятия, будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на нескольких участках автомобильных дорог.

Так, движение и парковка автотранспортных средств будут ограничены:

1. С 10 часов до 13 часов от дома № 66 по улице Светланской до перекрестка улицы Корабельной Набережной со Светланским переулком;.

2. С 11 часов 50 минут до 12 часов 40 минут на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Светланской: от дома № 66 по улице Светланской до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;.

— по улице Суханова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Луцкого;.

На данные периоды времени объезд транспорта будет организован по улицам Светланской (от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом), Пограничной, Семеновской, Уборевича, Фонтанной и Океанскому проспекту.