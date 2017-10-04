Сельским школам Красноярского края «купят» учителей

В рамках госпрограммы «Развитие образования» в 2018 году более 3 млн рублей выделят сельским и поселковым школам на обеспечение целевых договоров со студентами педагогических специальностей.

Подобные соглашения могут заключаться со студентами старших курсов (3, 4 или 5-го). На одного человека предусмотрено 260 тыс. рублей. Деньги можно потратить на оплату жилья, выплату стипендии, оплату обучения, организацию педагогической практики, на единовременные выплаты. После завершения института молодые педагоги должны будут отработать в этой школе от трех до пяти лет.