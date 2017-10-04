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08:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в среду синоптики прогнозируют дождь со снегом

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии в первой половине дня в среду, 4 октября, синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 82% 774 мм рт. ст. 3 м/с

Вероятность осадков составляет 30 процентов. Сейчас в Уфе три градуса тепла. По ощущениям, ближе к нолю, поэтому стоит одеться теплее. Давление составляет 747 мм ртутного столба.

Днем ожидается северо-западный умеренный ветер, порывы до сильного. Температура воздуха составит днем +2,+7°.

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