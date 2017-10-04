В Башкирии в среду синоптики прогнозируют дождь со снегом
УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии в первой половине дня в среду, 4 октября, синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и снега.
УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии в первой половине дня в среду, 4 октября, синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и снега.
Вероятность осадков составляет 30 процентов. Сейчас в Уфе три градуса тепла. По ощущениям, ближе к нолю, поэтому стоит одеться теплее. Давление составляет 747 мм ртутного столба.
Днем ожидается