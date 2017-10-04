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04:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Чудесное спасение сборщицы дикоросов состоялось в Приморье

В Кировском районе Приморья нашлась потерявшаяся женщина, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Как выяснилось, женщина, пропавшая еще 27 сентября, спасла себя сама. Как рассказали в пресс-службе, 3 октября в 12.00 она вышла из лесного массива в 25 км от села Еленовка. Ее состояние здоровья, по словам специалистов, было удовлетворительным. Помощь медиков женщине не понадобилась.

Напомним, 28 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске жительницы Кировского района 1968 года рождения, которая 27 сентября ушла в лесной массив в районе села Еленовка для сбора дикоросов и не вернулась.

Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией, результата не дали. Было обследовано 34 кв. км. лесного массива. К поискам были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Виктор Бруевич.

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