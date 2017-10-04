Чудесное спасение сборщицы дикоросов состоялось в Приморье
В Кировском районе Приморья нашлась потерявшаяся женщина, об этом «Deita. ru» сообщили в
В Кировском районе Приморья нашлась потерявшаяся женщина, об этом «Deita. ru» сообщили в
Как выяснилось, женщина, пропавшая еще 27 сентября, спасла себя сама. Как рассказали в
Напомним, 28 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске жительницы Кировского района 1968 года рождения, которая 27 сентября ушла в лесной массив в районе села Еленовка для сбора дикоросов и не вернулась.
Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией, результата не дали. Было обследовано 34 кв. км. лесного массива. К поискам были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Виктор Бруевич.