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05:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Речную долину в хабаровском парке «Динамо» собираются сдать в этом году

Горожане смогут пройтись по экологической тропе и полюбоваться рокариями.

В Хабаровске продолжается реконструкция парка «Динамо». О том, как меняется городская достопримечательность, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал главный художник города Сергей Пеньков.

Он напомнил, что территорию «Динамо» планируют разделить на тематические зоны. Там появятся детский парк, театральный сквер, речная долина и ботанический овраг.

«Сейчас идут благоустроительные работы на территории речной долины, — рассказывает Сергей Пеньков. — Там появляются современные зеленые зоны, рокарии, места отдыха, экологическая тропа. И если раньше мы в этот овраг не спускались, то сегодня нам захочется пройти по экологической тропе. В этом году работы там будут закончены».

По словам главного художника Хабаровска, в парке собираются установить необычные лавочки и светильники.

«Сегодня подход к малым формам архитектуры — это создать что-то современное, необычное для городских территорий. Я уверен: того, что мы создадим на территории “Динамо” в этом году, не будет больше ни в одном российском парке», — добавил Сергей Пеньков.

Он подчеркнул, что парк открыт для посетителей. Все желающие могут прийти туда и понаблюдать за происходящим.

Напомним, на первую очередь реконструкции парка «Динамо» потратят 49 млн рублей.

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