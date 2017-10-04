Активисты ОНФ выявили поврежденный фасад дома по улице Ленина в Иркутске
Данная проблема будет озвучена на областной межведомственной комиссии.
Данная проблема будет озвучена на областной межведомственной комиссии.
Координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Иркутской области Валерия Кошечкина озвучит проблемы жителей домов № 7, № 7а и № 9 на улице Ленина в Иркутске на заседании областной межведомственной комиссии по благоустройству городской среды. В частности, эксперт поможет восстановить фасад дома, который был поврежден в нескольких местах
во время укладки слоя асфальтового покрытия. Об этом координатор заявила по итогам рейда, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В региональное отделение Народного фронта обратились жители домов, чей двор в 2017 году включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».
«Во время рейда жители рассказали, что их обеспокоили большие отступления от согласованного плана благоустройства двора. По их словам, в результате реконструкции существенно уменьшилась зеленая зона. С одной стороны двора это произошло
При этом, отметили жильцы, освещения на этом участке двора и так было достаточно. К тому же, их угловой дом расположен на месте, где раньше стояли старинные купеческие особняки с многочисленными подземными ходами, и поэтому в некоторых местах двора постоянно образуются провалы.
Один такой провал находится как раз рядом с пешеходной дорожкой и детской площадкой. Жители считают, что плитка, которой планируется выложить дорожки, будет проваливаться и деформироваться, что создаст опасность для детей. По их мнению, гораздо практичнее и безопаснее асфальтовая дорожка, имеющая меньшую ширину. У жителей также нет информации, как будет оборудована детская площадка, старые конструкции которой демонтированы. В проекте, который есть у жителей, демонтаж площадки обозначен, а монтаж новой не указан. Возникают вопросы и по зеленым насаждениям.
«Семьи живут в этом доме поколениями, и здесь растут деревья, которые сажали еще наши родители. Когда некоторые деревья без всяких объяснений убрали, это вызвало у нас удивление», — сказала одна из жительниц.
По мнению жителей, во дворе необходимо посадить кустарники, которые будут «держать» почву.
В завершение рейда Валерия Кошечкина сообщила жителям, что озвучит поднятые ими вопросы на заседании областной межведомственной комиссии по благоустройству городской среды.
«Городской администрации, как заказчику работ, необходимо встречаться с жителями и обсуждать все вопросы по формированию комфортной среды до конца выполнения программы. Если бы такой разговор состоялся, люди получили бы необходимую информацию. Главное сейчас — устранить недоделки и исправить те недостатки, о которых говорят люди, ведь это еще возможно», — сказала эксперт Народного фронта.
Важно, что жители держат на общественном контроле благоустройство своего двора, резюмировала Кошечкина.
Как рассказала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Иркутской области Валерия Кошечкина, такое решение принято 22 сентября на заседании возглавляемой ею региональной рабочей группы Народного фронта «Качество повседневной жизни».
Ранее активисты ОНФ проинспектировали несколько дворов Иркутска, от жителей которых поступили жалобы на низкое качество благоустройства. Мероприятие состоялось в ходе акции «Безопасный двор» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Жительница одного из домов по улице Байкальской, 244/4 Зинаида Олигостаева рассказала о ряде проблем, с которыми приходится сталкиваться жильцам, в частности, о провалах грунта возле подъездов и отсутствии детской площадки. Она отметила, что застройщика дома уже нельзя привлечь к решению сложившихся по их вине проблем (сейчас компания СК «Дом» ликвидирована — прим. ред.), а администрация также пытается устраниться от вопросов благоустройства придомовой территории и переложить затраты на жителей дома. Руководитель центра благоустройства городской среды в Иркутской области Валерия Кошечкиназаявила, что для решения этой проблемы необходимо привлекать все организации, в том числе самого застройщика и СРО, которое выдавало компании разрешение на проведение работ. Представитель ОНФ уверена, что перекладывать ответственность на жильцов неправильно.