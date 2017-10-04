Активисты ОНФ выявили поврежденный фасад дома по улице Ленина в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Иркутской области Валерия Кошечкина озвучит проблемы жителей домов № 7, № 7а и № 9 на улице Ленина в Иркутске на заседании областной межведомственной комиссии по благоустройству городской среды. В частности, эксперт поможет восстановить фасад дома, который был поврежден в нескольких местах

во время укладки слоя асфальтового покрытия. Об этом координатор заявила по итогам рейда, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

В региональное отделение Народного фронта обратились жители домов, чей двор в 2017 году включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

«Во время рейда жители рассказали, что их обеспокоили большие отступления от согласованного плана благоустройства двора. По их словам, в результате реконструкции существенно уменьшилась зеленая зона. С одной стороны двора это произошло из-за оборудования парковочной площадки, которой не было в плане по благоустройству. Кроме того, без согласования с жителями за счет газона расширили и заасфальтировали внутридворовые проезды с других сторон. Как предполагают жильцы, без их ведома старшая по дому разрешила подрядной организации отступить от согласованного проекта реконструкции двора. Вызывает нарекания и качество работ — во время укладки слоя асфальтового покрытия в нескольких местах был поврежден фасад дома», — подчеркнули в пресс-службе.

Жители также сообщили представителям Народного фронта, что без согласования с ними установили дополнительную световую опору, при этом столб просто вкопали в район участка, где проходят инженерные коммуникации, и он недостаточно устойчив.

При этом, отметили жильцы, освещения на этом участке двора и так было достаточно. К тому же, их угловой дом расположен на месте, где раньше стояли старинные купеческие особняки с многочисленными подземными ходами, и поэтому в некоторых местах двора постоянно образуются провалы.

Один такой провал находится как раз рядом с пешеходной дорожкой и детской площадкой. Жители считают, что плитка, которой планируется выложить дорожки, будет проваливаться и деформироваться, что создаст опасность для детей. По их мнению, гораздо практичнее и безопаснее асфальтовая дорожка, имеющая меньшую ширину. У жителей также нет информации, как будет оборудована детская площадка, старые конструкции которой демонтированы. В проекте, который есть у жителей, демонтаж площадки обозначен, а монтаж новой не указан. Возникают вопросы и по зеленым насаждениям.

«Семьи живут в этом доме поколениями, и здесь растут деревья, которые сажали еще наши родители. Когда некоторые деревья без всяких объяснений убрали, это вызвало у нас удивление», — сказала одна из жительниц.

По мнению жителей, во дворе необходимо посадить кустарники, которые будут «держать» почву.

В завершение рейда Валерия Кошечкина сообщила жителям, что озвучит поднятые ими вопросы на заседании областной межведомственной комиссии по благоустройству городской среды.

«Городской администрации, как заказчику работ, необходимо встречаться с жителями и обсуждать все вопросы по формированию комфортной среды до конца выполнения программы. Если бы такой разговор состоялся, люди получили бы необходимую информацию. Главное сейчас — устранить недоделки и исправить те недостатки, о которых говорят люди, ведь это еще возможно», — сказала эксперт Народного фронта.

Важно, что жители держат на общественном контроле благоустройство своего двора, резюмировала Кошечкина.

Напомним, что иркутские активисты Общероссийского народного фронта обратились с письмом в следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области и в прокуратуру региона, в котором заявили о небезопасном для жителей состоянии дома 244/3, 4, 5, 6 по улице Байкальской в Иркутске. ОНФ выявил по указанному адресу значительные провалы в грунте и трещины в асфальте.

Как рассказала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Иркутской области Валерия Кошечкина, такое решение принято 22 сентября на заседании возглавляемой ею региональной рабочей группы Народного фронта «Качество повседневной жизни».