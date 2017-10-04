Красноярский военкомат заявил о росте числа призывников с отклонениями
Доля парней с психическими отклонениями перевалила за 30%
Доля парней с психическими отклонениями перевалила за 30%
«У нас есть общая положительная динамика, однако в ней есть негативная составляющая. При уменьшении количества призывников с соматическими заболеваниями растет число с психиатрическими заболеваниями. Доля призывников с психиатрическими заболеваниями, включая сюда наркоманию, уже перевалила за 30% от общей доли нездоровых призывников. Уже надо бить в набат», — заявил Украинцев.
Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко добавил, что 18 парней выбрали альтернативную службу, место которой определяется министерством труда. Обычно такие призывники «служат» в больницах, на почте и в других учреждениях, добавил Лысенко.
При этом депутат Госдумы Юрий Швыткин высказал мнение, что служба в войсках все же предпочтительнее альтернативы.
«Могут быть семейные обстоятельства, состояние здоровья и другие факторы при выборе альтернативной службы. Все же некорректно с моей стороны давать оценку вроде той, что альтернативная служба не мужское дело. Но с чисто человеческой точки зрения, если не учитывать мой статус депутата, ребята должны служить
Также депутат предложил сделать проводы в армию «настоящим праздником».
«Нужно, чтобы проводы были соответствующие, чтобы было обозначено праздничное мероприятие. Чтобы ребята понимали, что это священный долг, что они идут защищать Родину. И так же возвращаясь, нужно, чтобы их встречали. Вплоть до железнодорожной станции. Нужно, чтобы родители и друзья продумали разные форматы и придали некоторую торжественность этим мероприятиям. Это очень важно», — отметил Швыткин.
Военный призыв в России стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Всего в армию пойдут 3500 жителей Красноярского края. Из них около 200−300 человек направят в спецподразделения, ВДВ и морскую пехоту. 15 призывников попадут в Президентский полк.