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07:58 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбург прибыл потомок Николая II

В Екатеринбург прибыл пятиюродный внучатый племянник Николая II князь Ростислав Ростиславович Романов. Об этом сообщает объединение «Мемориал Романов».

Ожидается, что потомок императора, который намерен побольше узнать об истории своей семьи, пробудет в столице Урала несколько дней.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда» Ростислав Романов в Екатеринбурге, скорее всего, не посмотрит — премьера состоится только 26 октября. Скорее всего, к этому времени родственник царя уже покинет столицу Урала.

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