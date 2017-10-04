В Екатеринбург прибыл потомок Николая II
В Екатеринбург прибыл пятиюродный внучатый племянник Николая II князь Ростислав Ростиславович Романов. Об этом сообщает объединение «Мемориал Романов».
В Екатеринбург прибыл пятиюродный внучатый племянник Николая II князь Ростислав Ростиславович Романов. Об этом сообщает объединение «Мемориал Романов».
Ожидается, что потомок императора, который намерен побольше узнать об истории своей семьи, пробудет в столице Урала несколько дней.
Нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда» Ростислав Романов в Екатеринбурге, скорее всего, не посмотрит — премьера состоится только 26 октября. Скорее всего, к этому времени родственник царя уже покинет столицу Урала.