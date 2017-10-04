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05:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Перекрытие дорог в центре Владивостока «из-за байкеров» отменяется

Администрация Владивостока поторопилась ограничивать движение транспорта на центральных улицах города.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.

Объявленное ограничение движения в центре Владивостока в ближайшую субботу, 7 октября, не состоится. Информация о перекрытии улиц Светланской, Лазо, Корабельной набережной и прилегающих проездов, распространенная мэрией, ошибочна, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов ежегодного байк-фестиваля, который пройдет в эти выходные на «Приморском кольце».

«Еще на прошлой неделе согласовать центральные улицы города в качестве площадки для проведения мероприятий по случаю закрытия бакй-сезона нам не удалось. Выяснилось, что на это время и место уже есть планы у другой организации. Сейчас мы совместно с городскими чиновниками подыскиваем альтернативу. Все уже практически готово и в ближайшие часы мы сможем объявить о новом месте сбора мотолюбителей. Так что центральные улицы перекрываться не будут. К тому же, как мы все видим, там еще вовсю идет ремонт дорог, что байкерам, конечно, не подходит», — рассказал ИА PrimaMedia представитель оргкомитета.

По информации агентства, пресс-релиз администрации Владивостока был составлен на основании неактуального в данный момент постановления, поэтому был ошибочным.

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