Перекрытие дорог в центре Владивостока «из-за байкеров» отменяется

«Еще на прошлой неделе согласовать центральные улицы города в качестве площадки для проведения мероприятий по случаю закрытия бакй-сезона нам не удалось. Выяснилось, что на это время и место уже есть планы у другой организации. Сейчас мы совместно с городскими чиновниками подыскиваем альтернативу. Все уже практически готово и в ближайшие часы мы сможем объявить о новом месте сбора мотолюбителей. Так что центральные улицы перекрываться не будут. К тому же, как мы все видим, там еще вовсю идет ремонт дорог, что байкерам, конечно, не подходит», — рассказал ИА PrimaMedia представитель оргкомитета.