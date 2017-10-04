Перекрытие дорог в центре Владивостока «из-за байкеров» отменяется
Администрация Владивостока поторопилась ограничивать движение транспорта на центральных улицах города.
Администрация Владивостока поторопилась ограничивать движение транспорта на центральных улицах города.
Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.
Объявленное ограничение движения в центре Владивостока в ближайшую субботу, 7 октября, не состоится. Информация о перекрытии улиц Светланской, Лазо, Корабельной набережной и прилегающих проездов, распространенная мэрией, ошибочна, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов ежегодного
«Еще на прошлой неделе согласовать центральные улицы города в качестве площадки для проведения мероприятий по случаю закрытия
По информации агентства,