Три группы спасателей выдвинулись на трассы Челябинска
Погодные условия на территории Южного Урала диктуют особые требования к готовности спасателей.
Погодные условия на территории Южного Урала диктуют особые требования к готовности спасателей.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС Челябинской области, по этой причине спланирован комплекс превентивных мероприятий. Златоустовский, Миасский и Ашинский отряды и подразделения Уральского учебного спасательного центра МЧС России переведены в режим «повышенной готовности».
В первую очередь, речь идет о тех спасательных расчетах, в чью зону ответственности входит федеральная трасса М-5 «Урал». Им поставлена задача проверить мобильные пункты обогрева и городки жизнеобеспечения, и направить их на сложные участки дорог с целью своевременного реагирования и оказания помощи гражданам.
Кроме того, на федеральную трассу выдвинулись три группы спасателей в составе 36 человек и десяти единиц техники. Им предстоит проводить превентивные мероприятия для минимизации последствий опасных метеорологических явлений. Оперативно в любую точку области готова выехать специализированная
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