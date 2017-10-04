Три группы спасателей выдвинулись на трассы Челябинска

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС Челябинской области, по этой причине спланирован комплекс превентивных мероприятий. Златоустовский, Миасский и Ашинский отряды и подразделения Уральского учебного спасательного центра МЧС России переведены в режим «повышенной готовности».

В первую очередь, речь идет о тех спасательных расчетах, в чью зону ответственности входит федеральная трасса М-5 «Урал». Им поставлена задача проверить мобильные пункты обогрева и городки жизнеобеспечения, и направить их на сложные участки дорог с целью своевременного реагирования и оказания помощи гражданам.

Кроме того, на федеральную трассу выдвинулись три группы спасателей в составе 36 человек и десяти единиц техники. Им предстоит проводить превентивные мероприятия для минимизации последствий опасных метеорологических явлений. Оперативно в любую точку области готова выехать специализированная пожарно-спасательная часть, в распоряжении которой также имеется вся необходимая техника и оборудование.