Молодые сибирские художники «захватят» красноярские музеи
Выставки
Выставки
Сразу в трёх музеях Красноярска развернется параллельная программа XII Красноярской музейной биеннале «Мир и мiръ». Помимо основной площадки (Музейный центр «Площадь Мира»), выставки откроются в
Молодые художники Александр Закиров (Красноярск), Аксинья Сарычева (Томск) и Маяна Насыбуллова (Новосибирск) в формате художественной интервенции создадут в музеях свои объекты на основе представленных там экспозиций.
Александр Закиров «ворвался» в Литературный музей им. В. П. Астафьева за три недели до открытия биеннале. Как рассказали организаторы биеннале, перед ним стояла задача интегрироваться всеми доступными средствами (скульптура из пенопласта, стикеры,
«Самое главное для меня в этом проекте — достичь эффекта непонимания/удивления/радости/заинтересованности у обычных посетителей музея, пришедших посмотреть на классическую экспозицию. Нет ничего ценнее для меня, чем взволновать
Презентация проекта состоится в Литературном музее им. В. П. Астафьева (улица Ленина, 66) 6 октября в 13:00, вход свободный.
«Арт-интервенция — это не жесткое силовое вторжение, а очень тихое, диверсионное проникновение в реальность. А еще это переговоры. В
Презентация проекта состоится в Юдинке (улица Мелькомбинатская, дом 2/1) 6 октября в 14:00, вход свободный.
Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова станет частью параллельной программы в виде работы «Оборванная нить». Художник Маяна Насыбуллова встроится со своей работой во внутренний дворик музея, который редко бывает открытым для посещения. Презентация проекта состоится в музее им. В. И. Сурикова (улица Парижской Коммуны, 20) 6 октября в 12:00, вход свободный.
XII Красноярская музейная биеннале «Мир и мiръ» откроется в Музейном центре «Площадь Мира» 5 октября в 18:30. Билеты уже в продаже.