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05:55 (мск), источник: Newslab.ru

Молодые сибирские художники «захватят» красноярские музеи

Выставки арт-интервентов откроются в Музее-усадьбе Г. В. Юдина, Художественном музее им. В. И. Сурикова и Литературном музее им В. П. Астафьева.

Сразу в трёх музеях Красноярска развернется параллельная программа XII Красноярской музейной биеннале «Мир и мiръ». Помимо основной площадки (Музейный центр «Площадь Мира»), выставки откроются в Музее-усадьбе Г. В. Юдина, Художественном музее им. В. И. Сурикова и Литературном музее им В. П. Астафьева.

Молодые художники Александр Закиров (Красноярск), Аксинья Сарычева (Томск) и Маяна Насыбуллова (Новосибирск) в формате художественной интервенции создадут в музеях свои объекты на основе представленных там экспозиций.

Александр Закиров «ворвался» в Литературный музей им. В. П. Астафьева за три недели до открытия биеннале. Как рассказали организаторы биеннале, перед ним стояла задача интегрироваться всеми доступными средствами (скульптура из пенопласта, стикеры, реди-мейд, искусство слова) в существующую экспозицию музея, при этом ничего не испортив, но придав новые настроения. Работа получила название «Молодой человек, отойдите от витрины!». Художник рассказывает:

«Самое главное для меня в этом проекте — достичь эффекта непонимания/удивления/радости/заинтересованности у обычных посетителей музея, пришедших посмотреть на классическую экспозицию. Нет ничего ценнее для меня, чем взволновать какую-нибудь бабушку, увидевшую куклу ребенка-нанайца, внимательно изучающего книгу по математическим методам в психологических и педагогических исследованиях. И нет для меня ничего радостнее, чем развеселить малыша, увидевшего во дворике музея резиновый пароходик “Святитель Николай”, пришвартованный к стене музея 150-ти килограммовым якорем».

Презентация проекта состоится в Литературном музее им. В. П. Астафьева (улица Ленина, 66) 6 октября в 13:00, вход свободный.

Музей-усадьбу Г. В. Юдина «захватила» художник Аксинья Сарычева. Она разрабатывает собственную «Экспозицию» поверх существующей. Художница помещает рядом с реальными предметами их нарисованные копии: шурупы, знаки, выключатели, даже естественные щели на досках дома приобретают «ненастоящие» копии. Аксинья Сарычева пояснила:

«Арт-интервенция — это не жесткое силовое вторжение, а очень тихое, диверсионное проникновение в реальность. А еще это переговоры. В какой-то момент диверсант обнаруживается. Переговоры всегда разные, и роли участников варьируются или даже меняются местами и заканчиваются не всегда выгодно для обеих сторон».

Презентация проекта состоится в Юдинке (улица Мелькомбинатская, дом 2/1) 6 октября в 14:00, вход свободный.

Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова станет частью параллельной программы в виде работы «Оборванная нить». Художник Маяна Насыбуллова встроится со своей работой во внутренний дворик музея, который редко бывает открытым для посещения. Презентация проекта состоится в музее им. В. И. Сурикова (улица Парижской Коммуны, 20) 6 октября в 12:00, вход свободный.

XII Красноярская музейная биеннале «Мир и мiръ» откроется в Музейном центре «Площадь Мира» 5 октября в 18:30. Билеты уже в продаже.

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