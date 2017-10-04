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05:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха

Датчики проекта «Красноярск. Небо» показывали 100, 163 и 193 мкг.

В Красноярске был зафиксирован рекордно высокий уровень загрязнения воздуха. Датчики проекта «Красноярск. Небо» при норме загрязняющих веществ в 35 мкг показывали 100, 163 и 193 мкг в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах соответственно (по состоянию на 3.10.17 23:20).

В Советском и Свердловском районах уровень загрязнения был не такой сильный — 51 и 53 мкг, авторы проекта характеризуют его как средний. В соцсетях красноярцы сообщали, что чувствовали в городе запах гари.

Утром 4 октября ситуация с воздухом улучшилась, но не нормализовалась. Средний уровень загрязнения в Красноярске по состоянию на 9:12 равен 46 мкг.

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