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05:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эксперты выбрали эскиз первого красноярского аквапарка

Специалистам понравился проект со стеклянным куполом.

В Красноярске завершился первый этап голосования за проект первого городского аквапарка. Свой выбор сделала специальная комиссия, в состав которой вошли дизайнеры и архитекторы. Об этом в соцсетях сообщили организаторы опроса.

Большинство голосов было отдано эскизу, который включает в себя стеклянный купол, спортзалы, бассейны, теннисные корты, кафе, гостиницы и парковку. Создатели проекта объяснили, что символизирует вид аквапарка.

«Метафорически объем комплекса показывает три фазовых состояния воды — жидкость, лед и пар. Текучий объем аквапарка представляет собой метафору жидкости, разломанный корпус с “сухими” функциями имитируют лед, а коммуникационное пространство между ними заполнено “паром”. Эти образы могут получить дальнейшее развитие в оформлении фасадов комплекса и интерьеров», — написали разработчики.

При этом комиссией принято решение продлить народное голосование по выбору проекта. Опрос среди горожан завершится 5 октября.

Напомним, для реализации проекта были утверждены изменения в проект планировки и межевания района «Слобода Весны». Спортивно-развлекательный комплекс с аквапарком будет построен на пересечении ул. 9 Мая и Шахтеров, где планировалось возвести ТРЦ. Стоимость объекта примерно равна 1 млрд рублей, а построить его планируется к 2020 году.

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