Эксперты выбрали эскиз первого красноярского аквапарка

В Красноярске завершился первый этап голосования за проект первого городского аквапарка. Свой выбор сделала специальная комиссия, в состав которой вошли дизайнеры и архитекторы. Об этом в соцсетях сообщили организаторы опроса.

Большинство голосов было отдано эскизу, который включает в себя стеклянный купол, спортзалы, бассейны, теннисные корты, кафе, гостиницы и парковку. Создатели проекта объяснили, что символизирует вид аквапарка.

«Метафорически объем комплекса показывает три фазовых состояния воды — жидкость, лед и пар. Текучий объем аквапарка представляет собой метафору жидкости, разломанный корпус с “сухими” функциями имитируют лед, а коммуникационное пространство между ними заполнено “паром”. Эти образы могут получить дальнейшее развитие в оформлении фасадов комплекса и интерьеров», — написали разработчики.

При этом комиссией принято решение продлить народное голосование по выбору проекта. Опрос среди горожан завершится 5 октября.