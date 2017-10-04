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07:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов встретился с учителями Башкирии

Глава Башкирии обсудил престиж важной профессии.

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

Вчера, 3 октября, в преддверье Дня учителя, Рустэм Хамитов встретился с заслуженными учителям Башкирии.

— Все виды образования находятся в сфере пристального внимания. Понимаем, что наша республика сравнительно молодая по среднему возрасту населения. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы не было никаких срывов. Чтобы из школ, колледжей и вузов выходили подготовленные к жизни молодые люди. Главное, чтобы они были востребованы на рынке труда, — заявил глава Башкирии.

Хамитов отметил, что осмысленное реформирование школьного образования должно продолжаться. Кроме того, глава республики напомнил, что сейчас многие пытаются политизировать общие учебные заведения.

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