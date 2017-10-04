Рустэм Хамитов встретился с учителями Башкирии

— Все виды образования находятся в сфере пристального внимания. Понимаем, что наша республика сравнительно молодая по среднему возрасту населения. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы не было никаких срывов. Чтобы из школ, колледжей и вузов выходили подготовленные к жизни молодые люди. Главное, чтобы они были востребованы на рынке труда, — заявил глава Башкирии.