Рустэм Хамитов встретился с учителями Башкирии
Глава Башкирии обсудил престиж важной профессии.
Глава Башкирии обсудил престиж важной профессии.
Вчера, 3 октября, в преддверье Дня учителя, Рустэм Хамитов встретился с заслуженными учителям Башкирии.
— Все виды образования находятся в сфере пристального внимания. Понимаем, что наша республика сравнительно молодая по среднему возрасту населения. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы не было никаких срывов. Чтобы из школ, колледжей и вузов выходили подготовленные к жизни молодые люди. Главное, чтобы они были востребованы на рынке труда, — заявил глава Башкирии.
Хамитов отметил, что осмысленное реформирование школьного образования должно продолжаться. Кроме того, глава республики напомнил, что сейчас многие пытаются политизировать общие учебные заведения.