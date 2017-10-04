В столичном регионе ожидается дождливая, прохладная и ветреная погода

«Будет облачно, пойдет дождь, местами небольшой. Температура воздуха в Москве составит 8−10 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный, 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/с.

Предстоящей ночью вновь будет дождливо. В столице столбики термометров покажут 5−7 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов. Ветер южной четверти, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.