В столичном регионе ожидается дождливая, прохладная и ветреная погода
МОСКВА, 4 октября./ТАСС/. Прохладная, дождливая погода с порывистым ветром ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 4 октября./ТАСС/. Прохладная, дождливая погода с порывистым ветром ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно, пойдет дождь, местами небольшой. Температура воздуха в Москве составит 8−10 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный, 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/с.
Предстоящей ночью вновь будет дождливо. В столице столбики термометров покажут 5−7 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов. Ветер южной четверти, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.
Днем в четверг характер погоды не изменится. Будет пасмурно, дождливо и ветрено. В Москве воздух прогреется до 9−11 градусов, по области — до 6−11 градусов. Ветер южной четверти, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.