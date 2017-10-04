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06:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Почти 70 кг кеты не выпустили через пункт пропуска в Китай из Хабаровского края

Рыбу неустановленного происхождения пытались провезти в личном багаже граждане Китая.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 октября, AmurMedia.

Партию охлажденной кеты не разрешили вывозить из Хабаровского края специалисты Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, дежурившие в пункте пропуска «Покровка». Рыбу, происхождение которой не установлено, пытались провести в личном багаже граждане КНР, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили специалисты, для вывоза такого продукта необходимы ветеринарные сопроводительные документы и разрешение на вывоз.

В связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, разрешения на вывоз, а также отсутствием маркировки, подтверждающей происхождение товара, его вывоз был запрещен.

Управление обращает внимание граждан, пересекающих таможенную границу: вывоз подконтрольных товаров без разрешения и ветеринарного сертификата страны отправления товара, разрешается, если вес груза не превышает 5 кг в расчете на одного человека. Готовая продукция животного происхождения должна быть в заводской упаковке.

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