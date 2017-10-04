Почти 70 кг кеты не выпустили через пункт пропуска в Китай из Хабаровского края

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 октября, AmurMedia.

Партию охлажденной кеты не разрешили вывозить из Хабаровского края специалисты Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, дежурившие в пункте пропуска «Покровка». Рыбу, происхождение которой не установлено, пытались провести в личном багаже граждане КНР, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили специалисты, для вывоза такого продукта необходимы ветеринарные сопроводительные документы и разрешение на вывоз.

В связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, разрешения на вывоз, а также отсутствием маркировки, подтверждающей происхождение товара, его вывоз был запрещен.