Почти 70 кг кеты не выпустили через пункт пропуска в Китай из Хабаровского края
Рыбу неустановленного происхождения пытались провезти в личном багаже граждане Китая.
Рыбу неустановленного происхождения пытались провезти в личном багаже граждане Китая.
Хабаровск, 4 октября, AmurMedia.
Партию охлажденной кеты не разрешили вывозить из Хабаровского края специалисты Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, дежурившие в пункте пропуска «Покровка». Рыбу, происхождение которой не установлено, пытались провести в личном багаже граждане КНР, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на
Как пояснили специалисты, для вывоза такого продукта необходимы ветеринарные сопроводительные документы и разрешение на вывоз.
В связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, разрешения на вывоз, а также отсутствием маркировки, подтверждающей происхождение товара, его вывоз был запрещен.
Управление обращает внимание граждан, пересекающих таможенную границу: вывоз подконтрольных товаров без разрешения и ветеринарного сертификата страны отправления товара, разрешается, если вес груза не превышает 5 кг в расчете на одного человека. Готовая продукция животного происхождения должна быть в заводской упаковке.