«Взрыв» на заводе SOLLERS во Владивостоке привел к массовой эвакуации
В столице Приморья прошла Всероссийская тренировка по гражданской обороне.
В столице Приморья прошла Всероссийская тренировка по гражданской обороне.
Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.
Владивосток принял участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. По сценарию на автомобильном заводе
Всего было эвакуировано 319 человек. Из них по легенде ранены 12, пятеро погибли. Спасательные операции заняли не более 12 минут, и это очень хороший показатель.
«Владивосток принял участие во Всероссийских учениях по гражданской обороне. Отрабатывались разные ситуации техногенного характера. Главная цель, которую мы преследовали, — научить людей вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Александр Карпенко.
Днем ранее управление ГО и ЧС отработало еще две возможные чрезвычайные ситуации. Во время одной из них произошла химическая атака, и людей эвакуировали для дальнейшего прохождения санитарной обработки. В этих учениях принимали участие старшеклассники школы № 27. Еще одну группу «пострадавших» вывезли в эвакуационный пункт, расположенный за городом. По легенде у них в результате взрыва уничтожены дома. Специалисты управления ГО и ЧС администрации Владивостока людей спасли, оказали необходимую помощь и доставили в пункт временного назначения. Им стал детский оздоровительный лагерь «Ритм-10».
По словам спасателей и медиков, именно регулярные учения позволяют проходить чрезвычайные ситуации четко и слажено. Всего во Всероссийской тренировке по гражданской обороне, которая продлится несколько дней, по всей стране примут участие более 40 миллионов человек, свыше 200 тысяч специалистов