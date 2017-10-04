«Взрыв» на заводе SOLLERS во Владивостоке привел к массовой эвакуации

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.

Владивосток принял участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. По сценарию на автомобильном заводе SOLLERS-Дальний Восток из-за утечки газа произошел взрыв. Ровно через минуту началась эвакуация людей, а через пять минут прибыли пожарные, врачи и сотрудники МЧС. Спасатели разворачивали оборудование, надевали теплоотражающие костюмы и тянули пожарные рукава к месту возгорания. «Раненых» доставали из-под завалов и укладывали на носилки. А затем медики проводили реанимацию и увозили «пострадавших», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Всего было эвакуировано 319 человек. Из них по легенде ранены 12, пятеро погибли. Спасательные операции заняли не более 12 минут, и это очень хороший показатель.

«Владивосток принял участие во Всероссийских учениях по гражданской обороне. Отрабатывались разные ситуации техногенного характера. Главная цель, которую мы преследовали, — научить людей вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Александр Карпенко.

Днем ранее управление ГО и ЧС отработало еще две возможные чрезвычайные ситуации. Во время одной из них произошла химическая атака, и людей эвакуировали для дальнейшего прохождения санитарной обработки. В этих учениях принимали участие старшеклассники школы № 27. Еще одну группу «пострадавших» вывезли в эвакуационный пункт, расположенный за городом. По легенде у них в результате взрыва уничтожены дома. Специалисты управления ГО и ЧС администрации Владивостока людей спасли, оказали необходимую помощь и доставили в пункт временного назначения. Им стал детский оздоровительный лагерь «Ритм-10».