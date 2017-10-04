Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Власти предложили новые праздничные дни вместо четырех январских
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Тимошенко незаконно пересекла границу Украины
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ: США предложили помощь на заводе Табия
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
"Я грандиозно женился": Константин Меладзе о Вере Брежневой
Басков и Лопырева отменили свадьбу в этом году
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
12Взрыв военных складов под Винницей
06:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске разработали специальные турмаршруты для гостей Универсиады

Туристам покажут исторические места города, музей Астафьева и Дивногорск.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Организаторы Универсиады-2019 разработали специальные туристические маршруты по Красноярску. Участникам и гостям города покажут исторические объекты и значимые достопримечательности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей дирекции Игр.

«Выбрали лучшие экскурсионные маршруты по достопримечательностям города и его окрестностям, разработанные для участников студенческих игр 2019 года. Обзорная экскурсия по Красноярску и его окрестностям познакомит гостей с исторической летописью Красноярска — городом, в котором присутствуют разные эпохи. Это погружение в культурно-историческую среду города с соответствующим антуражем, познакомит участников Студенческих игр с значимыми историческими памятниками архитектуры, скульптуры и искусства разных лет», — отметили в дирекции.

Маршруты отбирались на конкурсной основе. Всего были поданы восемь заявок. Помимо исторических памятников Красноярска, туристам покажут музей писателя Виктора Астафьева в Овсянке, Красноярскую ГЭС и достопримечательности Дивногорска. Также для гостей организуют туры по заповеднику «Столбы» и Караульной пещере.

«Отобранные экскурсионные маршруты станут частью туристической программы города, позволят раскрыть неповторимость региона для наших гостей. Уверен, что гости останутся довольны не только Студенческими играми, но и получат самые хорошие впечатления от уникальной природы, исторического наследия», — пояснил руководитель исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.

По предварительным расчетам министерства финансов Красноярского края, бюджет красноярской Универсиады составит 51,8 млрд рублей. По словам чиновников, строительство и реконструкция спортивных объектов обойдутся в 44,5 млрд рублей. Остальные деньги уйдут на организацию спортивной программы и на подготовку волонтеров.

Добавим, зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Красноярске разработали специальные турмаршруты для гостей Универсиады
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь