В Красноярске разработали специальные турмаршруты для гостей Универсиады

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Организаторы Универсиады-2019 разработали специальные туристические маршруты по Красноярску. Участникам и гостям города покажут исторические объекты и значимые достопримечательности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей дирекции Игр.

«Выбрали лучшие экскурсионные маршруты по достопримечательностям города и его окрестностям, разработанные для участников студенческих игр 2019 года. Обзорная экскурсия по Красноярску и его окрестностям познакомит гостей с исторической летописью Красноярска — городом, в котором присутствуют разные эпохи. Это погружение в культурно-историческую среду города с соответствующим антуражем, познакомит участников Студенческих игр с значимыми историческими памятниками архитектуры, скульптуры и искусства разных лет», — отметили в дирекции.

Маршруты отбирались на конкурсной основе. Всего были поданы восемь заявок. Помимо исторических памятников Красноярска, туристам покажут музей писателя Виктора Астафьева в Овсянке, Красноярскую ГЭС и достопримечательности Дивногорска. Также для гостей организуют туры по заповеднику «Столбы» и Караульной пещере.

«Отобранные экскурсионные маршруты станут частью туристической программы города, позволят раскрыть неповторимость региона для наших гостей. Уверен, что гости останутся довольны не только Студенческими играми, но и получат самые хорошие впечатления от уникальной природы, исторического наследия», — пояснил руководитель исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.

По предварительным расчетам министерства финансов Красноярского края, бюджет красноярской Универсиады составит 51,8 млрд рублей. По словам чиновников, строительство и реконструкция спортивных объектов обойдутся в 44,5 млрд рублей. Остальные деньги уйдут на организацию спортивной программы и на подготовку волонтеров.