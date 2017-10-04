Иркутская область производит в год 118 млн тонн мусора

Депутат Владислав Буханов подчеркнул, что проблема мусора усугубляется с каждым годом. «Сегодня человечество производит больше отходов, чем 20−30 лет назад. И мы на своем примере видим, что каждый день выбрасываем огромное количество мусора. Но его доля на официальных свалках сегодня ничтожно мала. Это видят все, кто заходит в лес рядом с городами. Там везде несанкционированные свалки, — сказал депутат. — Наша область — огромная территория, и мусорные завалы не так заметны. Поэтому в регионах, где плотность населения выше, серьёзная работа над переработкой, складированием и утилизацией мусора для дальнейшего использования началась лет 10−20 назад, а мы приходим к этому только сейчас, хотя наш регион не в числе последних, кто начал этой темой заниматься. И начать надо в частности, с культуры потребления и с вопроса к себе: а мы готовы прийти в магазин и взять не одноразовый пакетик, а сумку, сдать батарейку в пункт переработки, а не выбросить в мусорный контейнер. Всё, что относится к проблеме загрязнения территории мусором, касается каждого и этой темой надо заниматься всем вместе».