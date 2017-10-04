В больнице рассказали о состоянии пациентки, к которой летели погибшие врачи

«Женщина и ребенок живы, — сообщил по телефону корреспонденту Sputnik Казахстан дежурный врач отделения реанимации Областной клинической больницы Шымкента. — Был проведен консилиум. Других комментариев дать не можем».

Третьего октября самолет малой авиации Ан-28 потерпел крушение близ Алматы. Воздушное судно выполняло полет по маршруту Алматы — Шымкент. Всего на борту самолета были пять человек, в числе которых командир, второй пилот, техник и два медработника. Ни одному из них не удалось выжить.