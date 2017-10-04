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07:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

В больнице рассказали о состоянии пациентки, к которой летели погибшие врачи

АСТАНА, 4 окт — Sputnik. Врачи Шымкента спасли жизнь маме и малышу, но состояние их остается очень тяжелым.

Источник: Sputniknews.kz
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Крушение Ан-28 под Алматы: при падении самолет задел ЛЭП

«Женщина и ребенок живы, — сообщил по телефону корреспонденту Sputnik Казахстан дежурный врач отделения реанимации Областной клинической больницы Шымкента. — Был проведен консилиум. Других комментариев дать не можем».

Третьего октября самолет малой авиации Ан-28 потерпел крушение близ Алматы. Воздушное судно выполняло полет по маршруту Алматы — Шымкент. Всего на борту самолета были пять человек, в числе которых командир, второй пилот, техник и два медработника. Ни одному из них не удалось выжить.

Врачами, погибшими в результате крушения самолета санавиации под Алматы, оказались акушер-гинеколог Талгат Патсаев и врач-реаниматолог Жанибек Артыкбаев. Они летели в Шымкент, чтобы оказать помощь роженице.

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