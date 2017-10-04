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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Владимир Путин продлил полномочия кузбасского прокурора еще на пять лет

Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России продилил полномочия прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова еще на пять лет.

На портале правовой информации опубликовано распоряжение президента РФ о продлении срока службы в некоторых государственных органах. В чтсде прочих продлен срок службы прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова. Он занимает должность с сентября 2012 года. До этого Павел Бухтояров был прокурором Республики Тыва.

Бухтояров имеет степень кандидата психологических наук, а также звание «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации».

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