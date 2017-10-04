Владимир Путин продлил полномочия кузбасского прокурора еще на пять лет
Распоряжение об этом опубликовано на официальном
Распоряжение об этом опубликовано на официальном
Президент России продилил полномочия прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова еще на пять лет.
На портале правовой информации опубликовано распоряжение президента РФ о продлении срока службы в некоторых государственных органах. В чтсде прочих продлен срок службы прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова. Он занимает должность с сентября 2012 года. До этого Павел Бухтояров был прокурором Республики Тыва.
Бухтояров имеет степень кандидата психологических наук, а также звание «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации».