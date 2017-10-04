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07:32 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярск и пригород завалило снегом

Дождь с мокрым снегом будет идти всю следующую неделю.

Красноярск и пригород с раннего утра завалило снегом. Из-за осадков утром в краевом центре были зафиксированы 7-бальные пробки. Движение было затруднено во всех районах города. Как сообщают водители, снегом сильно завалило дорогу к поселку Элита.

Сложную ситуацию на дорогах подтверждают и в ГИБДД. Полицейские призывают водителей быть осторожнее при управлении транспортными средствами, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Автоинспекторы напоминают, что мокрое и скользкое дорожное покрытие, а также плохая видимость многократно увеличивают вероятность заносов и съездов в кювет. В МЧС и вовсе советуют без лишней необходимости не выезжать за город. Но если выезды на трассы необходимы и неизбежны, нужно быть особенно осторожными на загородных маршрутах.

Кроме этого, в вечернее время возможно понижение температуры воздуха до отрицательных значений и образования на дорогах гололедицы. Водителям, которые еще не заменили летние шины на зимние, необходимо сделать это в ближайшее время.

В целом на территории Красноярского края дорожная ситуация стабильная. Наиболее внимательнее надо быть на трассе «Красноярск-Элита» и в районе Старцево.

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