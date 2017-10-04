Красноярск и пригород завалило снегом
Дождь с мокрым снегом будет идти всю следующую неделю.
Дождь с мокрым снегом будет идти всю следующую неделю.
Красноярск и пригород с раннего утра завалило снегом.
Сложную ситуацию на дорогах подтверждают и в ГИБДД. Полицейские призывают водителей быть осторожнее при управлении транспортными средствами, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Автоинспекторы напоминают, что мокрое и скользкое дорожное покрытие, а также плохая видимость многократно увеличивают вероятность заносов и съездов в кювет. В МЧС и вовсе советуют без лишней необходимости не выезжать за город. Но если выезды на трассы необходимы и неизбежны, нужно быть особенно осторожными на загородных маршрутах.
Кроме этого, в вечернее время возможно понижение температуры воздуха до отрицательных значений и образования на дорогах гололедицы. Водителям, которые еще не заменили летние шины на зимние, необходимо сделать это в ближайшее время.
В целом на территории Красноярского края дорожная ситуация стабильная. Наиболее внимательнее надо быть на трассе «Красноярск-Элита» и в районе Старцево.