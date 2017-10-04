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10:52 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Роботы-бронеботы помогут москвичам избавиться от старой электроники

Необычная экологическая акция пройдет 5 октября на Новом Арбате. Боевые роботы Пончик и Weber уничтожат старую электронику, которую могут принести все желающие.

Расстаться с вышедшими из строя бытовыми приборами и компьютерной техникой, не навредив при этом окружающей среде, москвичам помогут роботы-бронеботы Пончик и Weber. Они превратят принесенную горожанами старую электронику в металлолом, пригодный для повторной переработки.

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Экологическая акция пройдет 5 октября в рамках фестиваля «Золотая осень» с 11:00 до 12:00 на Новом Арбате у дома номер 21.

«Выбрасывать сломанные электронные приборы в мусорный контейнер нельзя. Это наносит непоправимый вред окружающей среде. Поэтому мы предлагаем москвичам отдать их на растерзание роботам-бронеботам», — рассказали в оргкомитете фестиваля «Золотая осень». Сдать в утилизацию сломанные принтеры, сканеры, микроволновки и другую технику могут все желающие. На глазах у горожан «Пончик» и Weber превратят их в небольшие куски металла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конструкции этих 100-килограммовых машин выдерживают нагрузку до трех тонн. Красный робот Weber напоминает газонокосилку на колесах, а Пончик выполнен в виде круглой ярко-розовой коробки. В механизм роботов встроены цепи-нунчаки, работающие по принципу спиннера. Они позволяют машинам не только измельчать, но подбрасывать предметы весом в 40−50 килограммов на высоту более трех метров.

Роботов называют бронеботами из-за их прочности.

«“Битва” роботов с техникой пройдет на специальной огороженной площадке размером шесть на шесть метров. Чтобы не повредить тротуарное покрытие, его временно закроют прочным настилом. Утилизация электроники обещает превратиться в захватывающее шоу», — добавили в оргкомитете фестиваля «Золотая осень». Горожанам также предложат попробовать себя в роли пилота бронебота. Под руководством инструкторов можно будет самому разгромить свою старую микроволновку или принтер.

Все мероприятия, которые проходят на Новом Арбате в дни фестиваля «Золотая осень», посвящены Году экологии в России. Здесь проводят специальные выставки и читают лекции на тему экологичного образа жизни. Московские дизайнеры учат горожан создавать стильные аксессуары из вторичного сырья. Также на Новом Арбате открыт пункт раздельного приема отходов. Только за первую неделю работы фестиваля москвичи сдали 120 литров мусора на переработку.

Фестиваль «Золотая осень» проходит в столице с 22 сентября по 8 октября в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». На 23 фестивальных площадках, а также на региональных и на сельскохозяйственных рынках, ярмарках выходного дня и в розничных сетевых магазинах посетители могут приобрести свежие фермерские продукты из 40 российских регионов.

Также в программе «Золотой осени» — концерты, представления, кулинарные мастер-классы, фуд-шоу, экскурсии и лекции по экологии. Подробности о фестивале «Золотая осень» и расписание работы площадок можно найти здесь.

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