Ивано-Матренинскую и детскую туберкулезную больницы в Иркутске реорганизуют

Источник: IrkutskMedia.ru

Областную детскую туберкулезную больницу, а также Ивано-Матренинскую клиническую больницу в Иркутске планируют реорганизовать. К первой из них в качестве филиала будет присоединен Слюдянский дом ребенка, ко второй — областной дом ребенка. Данное решение принято в том числе с целью повышения качества доступности медицинской помощи в учреждениях, сообщает ИA IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минздрава Иркутской области.

Замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая представила «дорожные карты» реорганизации Слюдянского детского дома. Его планируется присоединить к областной детской туберкулезной больнице, на его базе откроется туберкулезный санаторий.

«Профилактику туберкулеза у детей затрудняет отсутствие детского туберкулезного санатория в регионе. В связи с этим принято решение создать на территории Иркутской области детского туберкулёзного санатория на базе ОГБУЗ «Слюдянский областной специализированный дом ребенка. Оздоровительное учреждение необходимо для оказания комплекса оздоровительных, лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий детям, заболевшим туберкулезом и состоящим на диспансерном учете», — говорится в сообщении пресс-службы.

За один год в детском туберкулезном санатории получат реабилитационное и профилактическое лечение 196 детей.