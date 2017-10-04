Ивано-Матренинскую и детскую туберкулезную больницы в Иркутске реорганизуют
Соответствующее решение принято с целью повышения качества доступности медицинской помощи в учреждениях.
Соответствующее решение принято с целью повышения качества доступности медицинской помощи в учреждениях.
Областную детскую туберкулезную больницу, а также
Замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая представила «дорожные карты» реорганизации Слюдянского детского дома. Его планируется присоединить к областной детской туберкулезной больнице, на его базе откроется туберкулезный санаторий.
«Профилактику туберкулеза у детей затрудняет отсутствие детского туберкулезного санатория в регионе. В связи с этим принято решение создать на территории Иркутской области детского туберкулёзного санатория на базе ОГБУЗ «Слюдянский областной специализированный дом ребенка. Оздоровительное учреждение необходимо для оказания комплекса оздоровительных,
За один год в детском туберкулезном санатории получат реабилитационное и профилактическое лечение 196 детей.
Кроме того, к