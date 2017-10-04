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08:26 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье 18 сельских учителей смогли улучшить свои жилищные условия

В этом году по краевой программе «Сельский учитель» в 14 сельских школах региона начали работать 18 педагогов. Всего в программе приняли участие 173 школы.

В этом году по краевой программе «Сельский учитель» в 14 сельских школах региона начали работать 18 педагогов. Всего в программе приняли участие 173 школы.

Из краевого бюджета учителям, уезжающим в сельскую местность, направляется миллион рублей на улучшение жилищных условий. Также сельские учителя имеют приоритетное право на получение леса для строительства дома.

Как пояснили в Министерстве образования и науки Пермского края, по итогам реализации проекта в этом году в адрес ведомства поступило много заявок от преподавателей и большое количество предложений, как сделать проект более доступным. Министерство вносит соответствующие коррективы в статью 23 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае», они будут внесены до реализации проекта в следующем году.

Напомним, что для участия в программе «Сельский учитель» педагоги должны быть не старше 35 лет, иметь стаж работы не менее 5 лет. Кроме того, преподаватель обязуется проработать в конкретной школе не менее 5 лет.

В этом году отбор по конкурсу прошли 18 человек. Ими стали преподаватели математики, английского языка, информатики, физики и литературы.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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