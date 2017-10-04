Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Путин о Каталонии: мы переживаем, но это не наше дело Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума, заявил президент
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
Гагарина полностью обнажилась для обложки сингла
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Киев заявил, что без Украины производить Porsche невозможно – СМИ
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
20Референдум в Каталонии
07:44 (мск), источник: Om1.ru

Омск готовится проститься с известной журналисткой Марьяной Киселевой

Прощание состоится в стенах ГТРК «Иртыш», где долгое время работала телеведущая. Свои соболезнования семье выразил министр культуры.

Церемония прощания начнется уже в полдень. Коллеги и телезрители смогут сказать последнее спасибо телезвезде.

Напомним, культурный обозреватель ГТРК «Иртыш» Марьяна Киселёва скончалась в одной из клиник Омска 2 октября от пневмонии. Смерть известной ведущей потрясла коллег, телезрителей, культурную общественность и представителей медиасферы и стала тяжелым ударом для семьи. Слова поддержки родным и близким выражали и выражают многие омичи. Слова поддержки приходят из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

Василий Романов, культурный обозреватель сайта БК55, супруг Марьяны Киселевой:

 — Множество людей звонило мне с соболезнованиями со всех концов страны. Я благодарен им за поддержку. Мне бы хотелось выразить им слова восхищения. У нас так много хороших и добрых людей, что это заставляет жить дальше. Спасибо всем, кто вместе с моими родными скорбит об утере светлого человека.

Отметим, что свои соболезнования выразил вчера и министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

 — Марьяна Киселёва была одной из тех журналистов, кто всегда профессионально, грамотно, а главное, интересно рассказывала об омской культуре. Ее хорошо знали в министерстве и во всех учреждениях культуры Омской области, с ней было легко и приятно работать, — отметил он.

Трофимов подчеркнул, что Марьяну любили зрители и ценили коллеги. Все, знавшие телезвезду лично, отмечают ее неиссякаемую энергию и жизнерадостность, а также преданность своему делу.

Прощание с Марьяной Киселевой состоится сегодня в здании ГТРК «Иртыш» с 12.00 до 14.00 часов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Омск может приехать полпред президента Меняйло
В Омске из-за снегопада срочно начали применять гололедные материалы
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Москва ужесточает контроль над тратой денег дольщиков
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь