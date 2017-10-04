Омск готовится проститься с известной журналисткой Марьяной Киселевой

Церемония прощания начнется уже в полдень. Коллеги и телезрители смогут сказать последнее спасибо телезвезде.

Напомним, культурный обозреватель ГТРК «Иртыш» Марьяна Киселёва скончалась в одной из клиник Омска 2 октября от пневмонии. Смерть известной ведущей потрясла коллег, телезрителей, культурную общественность и представителей медиасферы и стала тяжелым ударом для семьи. Слова поддержки родным и близким выражали и выражают многие омичи. Слова поддержки приходят из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

Василий Романов, культурный обозреватель сайта БК55, супруг Марьяны Киселевой:

— Множество людей звонило мне с соболезнованиями со всех концов страны. Я благодарен им за поддержку. Мне бы хотелось выразить им слова восхищения. У нас так много хороших и добрых людей, что это заставляет жить дальше. Спасибо всем, кто вместе с моими родными скорбит об утере светлого человека.

Отметим, что свои соболезнования выразил вчера и министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

— Марьяна Киселёва была одной из тех журналистов, кто всегда профессионально, грамотно, а главное, интересно рассказывала об омской культуре. Ее хорошо знали в министерстве и во всех учреждениях культуры Омской области, с ней было легко и приятно работать, — отметил он.

Трофимов подчеркнул, что Марьяну любили зрители и ценили коллеги. Все, знавшие телезвезду лично, отмечают ее неиссякаемую энергию и жизнерадостность, а также преданность своему делу.