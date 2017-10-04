Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
МИД о действиях Канады: неприкрытое вмешательство в дела РФ
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Наталья Краско высказалась об интеллекте Собчак
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Киев заявил, что без Украины производить Porsche невозможно – СМИ
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
20Референдум в Каталонии
07:57 (мск), источник: Newslab.ru

В Дудинке продолжаются мероприятия по профилактике ВИЧ

Краевой центр СПИД совместно с общественной организацией «Красштаб Здоровья» продолжает цикл профилактических мероприятий по борьбе с распространением ВИЧ/СПИД в Дудинке.

Жители смогут узнать больше о вирусе, его распространении и способах защиты.

3 октября в кинокомплексе «Арктика» в Дудинке прошел семинар для руководителей предприятий и представителей социальной сферы. Профилактические акции для горожан пройдут 4 и 5 октября в торговом центре «Океан». Начало мероприятий в 17:00. Волонтеры раздадут горожанам буклеты с полезной информацией о защите от инфекции. В общественных местах появятся плакаты, будет организована трансляция видеороликов и аудиопередач. Кроме того, жители смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

Напомним, профилактические мероприятия проходят в нескольких районах края. Всего специалисты Центра СПИД побывают в семи территориях. Акция уже прошла в Богучанском и Кежемском районах, городе Канске.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Жюри выбрало лучший проект красноярского аквапарка
Мокрый снег осложнил передвижение по Красноярску
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь