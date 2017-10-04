В Дудинке продолжаются мероприятия по профилактике ВИЧ

3 октября в кинокомплексе «Арктика» в Дудинке прошел семинар для руководителей предприятий и представителей социальной сферы. Профилактические акции для горожан пройдут 4 и 5 октября в торговом центре «Океан». Начало мероприятий в 17:00. Волонтеры раздадут горожанам буклеты с полезной информацией о защите от инфекции. В общественных местах появятся плакаты, будет организована трансляция видеороликов и аудиопередач. Кроме того, жители смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.