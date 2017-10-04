Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
СМИ: секретная ракета «Алабуга» РФ напугала Запад
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Порошенко: Производить Porsche без украинцев невозможно
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
08:01 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске к теплу подключили все детсады, школы и больницы

Отопление дали во всех соцобъектах и некоторых жилых домах.

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице отопление запустили уже во всех социальных объектах. Тепло появилось в детских садах и школах, а также больницах Хабаровска. Подключили также некоторые многоквартирные жилые дома.

По информации пресс-службы городской администрации, запуск отопления в краевом центре идёт в плановом режиме. Об этом отчитались на заседании штаба по городскому хозяйству. К концу рабочего дня 3 октября тепло появилось в 97 объектах образования, 57 учреждениях здравоохранения, 300 многоквартирных домов. В остальные учреждения ресурс придёт в ближайшие дни. Как заявил заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов, необходимо быстро устранять возникающие аварии на сетях и обеспечить максимально четкое взаимодействие всех служб.

Кроме того, в плановом режиме идёт подключение сетей министерства обороны. Уже есть отопление на всех подведомственных социальных объектах, энергетики готовы подключать жилые дома.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что мэр города Александр соколов постановил начать отопительный сезон 3 октября. Ранее городские коммунальщики при подготовке города к отопительному сезону ориентировались на 4—5 октября. Паспорт готовности дальневосточной столицы к зиме нужно получить к 15 ноября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мама, не обналичивай: как в Приморье воруют материнский капитал
Да будет свет: энергия вернулась в каждый дом Хабаровского края
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Москва ужесточает контроль над тратой денег дольщиков
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь