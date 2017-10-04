В Хабаровске к теплу подключили все детсады, школы и больницы

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице отопление запустили уже во всех социальных объектах. Тепло появилось в детских садах и школах, а также больницах Хабаровска. Подключили также некоторые многоквартирные жилые дома.

По информации пресс-службы городской администрации, запуск отопления в краевом центре идёт в плановом режиме. Об этом отчитались на заседании штаба по городскому хозяйству. К концу рабочего дня 3 октября тепло появилось в 97 объектах образования, 57 учреждениях здравоохранения, 300 многоквартирных домов. В остальные учреждения ресурс придёт в ближайшие дни. Как заявил заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов, необходимо быстро устранять возникающие аварии на сетях и обеспечить максимально четкое взаимодействие всех служб.

Кроме того, в плановом режиме идёт подключение сетей министерства обороны. Уже есть отопление на всех подведомственных социальных объектах, энергетики готовы подключать жилые дома.