В Хабаровске к теплу подключили все детсады, школы и больницы
Отопление дали во всех соцобъектах и некоторых жилых домах.
Отопление дали во всех соцобъектах и некоторых жилых домах.
В дальневосточной столице отопление запустили уже во всех социальных объектах. Тепло появилось в детских садах и школах, а также больницах Хабаровска. Подключили также некоторые многоквартирные жилые дома.
По информации
Кроме того, в плановом режиме идёт подключение сетей министерства обороны. Уже есть отопление на всех подведомственных социальных объектах, энергетики готовы подключать жилые дома.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что мэр города Александр соколов постановил начать отопительный сезон 3 октября. Ранее городские коммунальщики при подготовке города к отопительному сезону ориентировались на