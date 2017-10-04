Астанчанки покусали друг друга на концерте Руки Вверх
«Руки вверх» провели в Астане свой юбилейный концерт в честь 20-летия группы — две столичные фанатки так разгорячились, что покусали друг друга, сообщает NUR.KZ.
«Руки вверх» провели в Астане свой юбилейный концерт в честь 20-летия группы — две столичные фанатки так разгорячились, что покусали друг друга, сообщает NUR.KZ.
Несмотря на всеобщее хорошее настроение и веселье, на концерте «Руки вверх» в Астане нашлось место конфликтам.
В этот день на танцпол было продано слишком много билетов — астанчане танцевали, буквально толкаясь локтями и наступая друг другу на ноги.
Некоторые пронесли с собой алкоголь и «добавляли градус» под «Алешку», «Забирай меня скорей» и «Он тебя целует». Разгоряченные фанаты довольно резко реагировали на неудобство нахождения в толпе.
«Концерт был шикарным — Сергей Жуков и его хиты на высоте. Но мы на танцполе были как селедки в бочке. Танцевать было неудобно, меня постоянно