Астанчанки покусали друг друга на концерте Руки Вверх

«Концерт был шикарным — Сергей Жуков и его хиты на высоте. Но мы на танцполе были как селедки в бочке. Танцевать было неудобно, меня постоянно кто-то бил то руками, то ногами. Кругом перегар. Рядом парни чуть не подрались, а потом сцепились две девушки. Одна другой попала прям по лицу, когда танцевала. Вторая, кажется, была подшофе и укусила ее в ответ — первая обалдела и тоже вцепилась зубами в руку другой! Просто покусали друг друга от эмоций! В итоге их разняли», — рассказала очевидица побывавшему на концерте корреспонденту NUR.KZ.