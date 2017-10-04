Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Путин о Каталонии: мы переживаем, но это не наше дело Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума, заявил президент
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ: США предложили помощь на заводе Табия
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Порошенко: Производить Porsche без украинцев невозможно
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
08:03 (мск), источник: Nur.kz

Астанчанки покусали друг друга на концерте Руки Вверх

«Руки вверх» провели в Астане свой юбилейный концерт в честь 20-летия группы — две столичные фанатки так разгорячились, что покусали друг друга, сообщает NUR.KZ.

Несмотря на всеобщее хорошее настроение и веселье, на концерте «Руки вверх» в Астане нашлось место конфликтам.

В этот день на танцпол было продано слишком много билетов — астанчане танцевали, буквально толкаясь локтями и наступая друг другу на ноги.

Некоторые пронесли с собой алкоголь и «добавляли градус» под «Алешку», «Забирай меня скорей» и «Он тебя целует». Разгоряченные фанаты довольно резко реагировали на неудобство нахождения в толпе.

«Концерт был шикарным — Сергей Жуков и его хиты на высоте. Но мы на танцполе были как селедки в бочке. Танцевать было неудобно, меня постоянно кто-то бил то руками, то ногами. Кругом перегар. Рядом парни чуть не подрались, а потом сцепились две девушки. Одна другой попала прям по лицу, когда танцевала. Вторая, кажется, была подшофе и укусила ее в ответ — первая обалдела и тоже вцепилась зубами в руку другой! Просто покусали друг друга от эмоций! В итоге их разняли», — рассказала очевидица побывавшему на концерте корреспонденту NUR.KZ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Авиакомпания, самолет которой упал под Алматы, засветилась ранее в коррупционном скандале
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь