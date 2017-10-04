Во Владивостоке построят мечеть

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В столице Приморья всё-таки появится мечеть. Её строительство и проблемы, с которыми приходится сталкиваться, обсудили исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев. Их встреча состоялась сегодня, 4 октября, в краевом центре, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Василь Шайхразиев рассказал, что несколько лет назад во Владивостоке под строительство мечети был выделен земельный участок в районе улицы Катерной. По его словам, на возведение объекта уже имеются необходимые деньги — они поступили из благотварительных источников. Ко всему прочему, специалисты даже разработали всю проектную документацию.

Однако представители администрации Владивостока отметили, что в настоящее время данный участок снова закреплён за министерством обороны. Именно поэтому необходимы совместные усилия по преодолению этих ведомственных ограничений для того, чтобы начать строительство мечети.

Участники встречи договорились о том, что в оперативном порядке постараются сделать всё возможное, чтобы решить назревшую проблему.