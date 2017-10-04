Во Владивостоке построят мечеть
Уже известно, откуда поступили деньги на её возведение.
Уже известно, откуда поступили деньги на её возведение.
В столице Приморья
Василь Шайхразиев рассказал, что несколько лет назад во Владивостоке под строительство мечети был выделен земельный участок в районе улицы Катерной. По его словам, на возведение объекта уже имеются необходимые деньги — они поступили из благотварительных источников. Ко всему прочему, специалисты даже разработали всю проектную документацию.
Однако представители администрации Владивостока отметили, что в настоящее время данный участок снова закреплён за министерством обороны. Именно поэтому необходимы совместные усилия по преодолению этих ведомственных ограничений для того, чтобы начать строительство мечети.
Участники встречи договорились о том, что в оперативном порядке постараются сделать всё возможное, чтобы решить назревшую проблему.
Кроме того, стороны обсудили вопросы управления городским хозяйством, реформирования системы ЖКХ и перспективы развития местного самоуправления.