10-летний солист покорил жюри Детского хора России

Летящие гласные, компактные согласные, и все это — в позиции. Кажется, они говорят на особенном языке, который понятен только им. Но в результате их диалога рождается необыкновенное звучание.

Талант к пению 10-летнего Никиты оценили не только в Новосибирске. Его голос покорил и жюри отборочного конкурса солистов в сводный Детский хор России, который проходил в Крыму. 65 регионов России, 500 участников и лишь 19 победителей. Никита Савин — один из них.

— Мне нравится петь, потому что, наверное, это мой талант, — говорит победитель отборочного конкурса в сводный Детский хор страны Никита Савин.

Но результата без хорошего наставника не получилось бы. Светлана Владимировна вот уже три года по два раза в неделю учит мальчика петь. К слову, за 20 лет работы преподаватель и сама не раз становилась призером. Например, не так давно выиграла международный конкурс в Санкт- Петербурге, став лучшим педагогом по вокалу.

— Каждый человек талантлив, нет не талантливых людей. Главное, чтобы этот талант был замечен и раскрылся, — считает преподаватель по вокалу Никиты Савина Светлана Шиховцева.

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