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08:16 (мск), источник: NewsKo

Еще один пермский кинотеатр покажет скандальную «Матильду»

С 26 октября в сети кинотеатров «Киномакс» начнётся показ уже нашумевшего художественного фильма Алексея Учителя «Матильда». Афиша картины есть на официальном сайте сети.

С 26 октября в сети кинотеатров «Киномакс» начнётся показ уже нашумевшего художественного фильма Алексея Учителя «Матильда». Афиша картины есть на официальном сайте сети.

Напомним, депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская требует запретить показ «Матильды», так как фильм о личной жизни Николая II, который был канонизирован Русской православной церковью, оскорбляет чувства верующих.

Отметим, что одна их крупнейших киносетей «Синема Парк» отказалась от показа «Матильды» из-за возможных угроз со стороны противников фильма и для безопасности зрителей.

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