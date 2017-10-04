В селе Шендрень Ниспоренского района открыли современный медицинский центр

«Семейным врачом работаю уже 22 года, за это время я заметила, что в Молдове становится лучше и легче жить. Правда, когда врачей было много, условия работы были очень тяжелые, сейчас же ситуация изменилась, условия стали лучше, но врачей, к сожалению, нет», — сказала семейный врач Анна Барила.



Ана Барила в центре здоровья Шендрень работает по совместительству, из Ниспорень она приезжает в село два раза в неделю. Жители открытию центра здоровья рады.



«Будет ближе к дому и будет легче сюда приходить».



«Мы очень довольны, что желание сельчан исполнилось. Люди действительно увидели красивый обустроенный медицинский центр. И внутри очень красиво».



На строительство медицинского центра в селе шендрень Национальная кампания медицинского страхования выделила 500 тысяч леев.



«Районный совет и местные власти должны уделять особое внимание качеству медицинских услуг. Это очень важный проект, и мы рады, что общими усилиями мы успешно его завершили», — сказал председатель Ниспоренского района Геннадий Вердеш.



«Мы рады, что минздрав и национальная компания медицинского страхования уделяют нам внимание и способствуют тому, чтобы медицинские услуги стали доступнее для наших граждан», — отметила глава Центра здоровья, Ниспорены Вера Тэбэкару.



Это седьмой центр семейных врачей, который построили в Ниспоренском районе при поддержке фонда развития и модернизации медучреждений.