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09:08 (мск), источник: Publika.md

В селе Шендрень Ниспоренского района открыли современный медицинский центр

Современный медицинский центр открыли в селе Шендрень Ниспоренского района. Его построили в самом центре населенного пункта. Теперь местным жителям не придется идти за три километра в Ниспорены, чтобы получить консультацию семейного врача.

Источник: Publika.md

«Семейным врачом работаю уже 22 года, за это время я заметила, что в Молдове становится лучше и легче жить. Правда, когда врачей было много, условия работы были очень тяжелые, сейчас же ситуация изменилась, условия стали лучше, но врачей, к сожалению, нет», — сказала семейный врач Анна Барила.

Ана Барила в центре здоровья Шендрень работает по совместительству, из Ниспорень она приезжает в село два раза в неделю. Жители открытию центра здоровья рады.

«Будет ближе к дому и будет легче сюда приходить».

«Мы очень довольны, что желание сельчан исполнилось. Люди действительно увидели красивый обустроенный медицинский центр. И внутри очень красиво».

На строительство медицинского центра в селе шендрень Национальная кампания медицинского страхования выделила 500 тысяч леев.

«Районный совет и местные власти должны уделять особое внимание качеству медицинских услуг. Это очень важный проект, и мы рады, что общими усилиями мы успешно его завершили», — сказал председатель Ниспоренского района Геннадий Вердеш.

«Мы рады, что минздрав и национальная компания медицинского страхования уделяют нам внимание и способствуют тому, чтобы медицинские услуги стали доступнее для наших граждан», — отметила глава Центра здоровья, Ниспорены Вера Тэбэкару.

Это седьмой центр семейных врачей, который построили в Ниспоренском районе при поддержке фонда развития и модернизации медучреждений.

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