В Самаре прошел митинг памяти маршала Советского Союза Василевского

«Прошло 80 лет как Маршал Василевский уехал к новому месту службы из Самары, но здесь его помнят — ведь он не только единственный полководец, который за время Великой Отечественной войны не потерпел ни одного поражения, но и единственный офицер, который был у нас награжден Георгиевским крестом с серебряной лавровой ветвью. Причем, к награде он был представлен не командованием, а солдатами», ­ — сказал самарский краевед Андрей Бондаренко.