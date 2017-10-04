В Самаре прошел митинг памяти маршала Советского Союза Василевского
Самарцы чтят память о единственном полководце, который не потерпел ни одного поражения, и единственном офицере, награжденном Георгиевским крестом с серебряной лавровой ветвью.
Самарцы чтят память о единственном полководце, который не потерпел ни одного поражения, и единственном офицере, награжденном Георгиевским крестом с серебряной лавровой ветвью.
Во вторник, 3 октября, у Дома офицеров Самарского гарнизона прошел торжественный митинг, посвященный столетию со дня награждения Георгиевским крестом с серебряной лавровой ветвью будущего маршала Советского Союза Александра Василевского, сообщает
В мероприятии участвовали командование второй общевойсковой армии Центрального военного округа, представители городской администрации Самарской епархии Русской православной церкви, ветераны боевых действий и Вооруженных Сил РФ, представители общественных и ветеранских организаций, учащиеся и педагоги самарской школы № 176 имени маршала Советского Союза Василевского.
«Прошло 80 лет как Маршал Василевский уехал к новому месту службы из Самары, но здесь его помнят — ведь он не только единственный полководец, который за время Великой Отечественной войны не потерпел ни одного поражения, но и единственный офицер, который был у нас награжден Георгиевским крестом с серебряной лавровой ветвью. Причем, к награде он был представлен не командованием, а солдатами», — сказал самарский краевед Андрей Бондаренко.
В ходе митинга были возложены цветы к Мемориалу героев.