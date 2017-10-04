Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Правительство внесло поправки в Налоговый кодекс
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
СМИ: секретная ракета «Алабуга» РФ напугала Запад
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Порошенко: Производить Porsche без украинцев невозможно
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
20Референдум в Каталонии
09:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

В пермском ЗАГСе открыли комнату примирения

С супругами, которые решили разводиться, будут работать медиаторы.

В Орджоникидзевском ЗАГСе Перми работает комната примирения. В ней с супругами будут работать медиаторы — дипломированные специалисты, помогающие разобраться в семейном конфликте.

«Для того, чтобы договориться, нужно разговаривать друг с другом. Если не получается, нужен посредник, задача которого наладить коммуникацию между сторонами, чтобы они могли услышать друг друга, найти выход из сложной ситуации, восстановить свои отношения, — отмечают в городском управлении ЗАГС.

В комнате примирения встречи проходят только по желанию супругов в согласованное с ними время. Записаться на посещение комнаты примирения можно по телефонам: 274−55−08, 274−57−41.

Так, уже две пермские пары, побывавшие в комнате примирения, передумали разводиться и стараются наладить семейную жизнь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пропавшие во Владимирской области грибники найдены мёртвыми
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Фонд Кадырова поможет мусульманам Мьянмы
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Москва ужесточает контроль над тратой денег дольщиков
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь