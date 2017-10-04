В пермском ЗАГСе открыли комнату примирения

В Орджоникидзевском ЗАГСе Перми работает комната примирения. В ней с супругами будут работать медиаторы — дипломированные специалисты, помогающие разобраться в семейном конфликте.

«Для того, чтобы договориться, нужно разговаривать друг с другом. Если не получается, нужен посредник, задача которого наладить коммуникацию между сторонами, чтобы они могли услышать друг друга, найти выход из сложной ситуации, восстановить свои отношения, — отмечают в городском управлении ЗАГС.

В комнате примирения встречи проходят только по желанию супругов в согласованное с ними время. Записаться на посещение комнаты примирения можно по телефонам: 274−55−08, 274−57−41.