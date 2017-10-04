В Ростовской области отменен карантин по африканской чуме свиней
Карантин в Веселовском районе по африканской чуме свиней отменен, соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Карантин в Веселовском районе по африканской чуме свиней отменен, соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Напомним, карантинные ограничения были введены на территории земельного участка в Верхнесоленовском сельском поселении 11 августа этого года.
Как сообщает
В Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных также создана «горячая линия». В случае подозрения на заражение АЧС или при обнаружении трупов свиней, диких кабанов можно сообщать по телефону 8 (86350) 54099.