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09:28 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области отменен карантин по африканской чуме свиней

Карантин в Веселовском районе по африканской чуме свиней отменен, соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, карантинные ограничения были введены на территории земельного участка в Верхнесоленовском сельском поселении 11 августа этого года.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на сегодня ветеринарные и санитарные мероприятия по ликвидации инфекции завершены.

В Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных также создана «горячая линия». В случае подозрения на заражение АЧС или при обнаружении трупов свиней, диких кабанов можно сообщать по телефону 8 (86350) 54099.

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