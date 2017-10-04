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09:11 (мск), источник: Publika.md

Ученые назвали запахи, которые способны поднять настроение

Всем известно, что разнообразные ароматы способны по-разному влиять на самочувствие человека, однако, по словам ученых, определенные запахи даже могут сделать человека счастливее.

Источник: Publika.md

Существуют восемь главных запахов, которые отлично поднимают настроение, передает MIGnews.ua.

Сосновые деревья

Согласно результатам исследований, данный праздничный аромат часто ассоциируется у людей с зимними праздниками, благодаря чему уменьшает стресс. Киотский университет провел испытание, благодаря которому глубже изучил японский обычай успокаивающих лесных прогулок, во время которого выяснил, что депрессия и беспокойство снижались у участников в дни, когда они гуляли по сосновым лесам.

Цитрус

Если хотите почувствовать себя более счастливым — вдохните аромат цитрусовых. Запах фруктов с содержанием витамина С повышает энергию и внимательность. В результате экспериментов удалось выяснить, что аромат лимона значительно уменьшает стресс. А человек, благодаря частым использованиям цитрусовых в рекламах моющих средств, ассоциирует этот запах с чистотой.

Солнцезащитный крем

Если запах солнцезащитного крема напоминает вам о ярких днях на пляже, вы не одиноки. Положительный эффект этого запаха заложен в его связи со свободным от стресса временем отпуска, когда человек, как правило, более расслаблен и счастлив, чем в обычные будние дни.

Свежескошенная трава

Внесите стрижку газона в основную часть списка важных дел, хотя бы потому, что ученые Австралийского университета обнаружили, что аромат, который дает свежесрезанная трава, помогает человеку расслабиться и заставляет чувствовать радость. Уже даже существуют спреи с таким запахом, он настолько сильный, что способен предотвратить снижение умственных способностей вследствие старения.

Пахнущие цветы

Кстати, розы не так уж и полезны для поднятия настроения. Их лучше заменить лавандой или жасмином. Лаванда имеет доказанный успокаивающий эффект, борется с бессонницей и депрессией, а жасмин поможет поднять настроение.

Розмарин

Сперва известный как пищевая пряность, розмарин способен усилить работоспособность мозга. В результате исследований было доказан, что запах этого растения улучшает способность помнить сложные события и задачи. По словам ученых, результаты исследования могут стать началом одного из методов лечения потери памяти.

Масло мяты

Масло этого маленького листика давно славится своей способностью поднять настроение и стимулировать мозг и тело к работе. Исследования показали, что спортсмены, которые вдыхали запах мяты, улучшали свою атлетическую производительность и лучше дышали в ходе тренировки.

Присыпка для младенцев

Если вам импонирует запах детской присыпки, у вас точно возникает ностальгия. Эксперты утверждают, что запах присыпки напоминает человеку о безопасности и надежности, которые он ощущал, будучи ребенком. У родителей он вызывает воспоминания о счастье, которое они испытывали, когда их дети были младенцами.

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