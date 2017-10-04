Красноярцев зовут на митинг против плохих дорог

В Красноярске пройдет пикет, участники которого выразят недоверие администрации города в связи с некачественным ремонтом дорог. Об этом на своей странице в соцсетях написал один из организаторов мероприятия — координатор краевого отделения Федерации Автовладельцев России Егор Фролов.

Еще 2 октября этого года он, вместе с заместителем председателя Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков Виктором Сидоровым, подал в администрацию города уведомление о намерении провести это мероприятие.

«Сегодня мы видим, что городские власти полностью погрузились в ремонт основных улиц города, и совсем забыли об остальных дорогах, — говорит Фролов, — из-за этого они сейчас находятся в таком состоянии, что по ним просто опасно ездить».

Администрация Красноярска разрешила проведение пикета 6 октября с 13 до 14:00. Правда, попросила изменить место, перенеся его на Театральную площадь (возле львов). Активисты приняли это предложение.

«Мы считаем, что власти Красноярска не выполняют своих обязанностей по обслуживанию дорог и обеспечению безопасности дорожного движения, — говорит Фролов, — к тому же, чиновники игнорируют поступающую к ним информацию о выявленных нарушениях при ремонте и не спешат их устранять».